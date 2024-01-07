Ще одне убозтво: путініст-Кіркоров спотворив себе новим тату

Ніхто не сказав Примадонну, що в гонитві за молодістю він відстав в трендах на десяток років.

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Філіп Кіркоров зробив нове татуювання / колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg

Період пошуку себе і екстремальних експериментів із зовнішністю багато хто переживає ще в підлітковому віці, проте співак-путініст Філіп Кіркоров і тут відзначився - раніше 56-річний Примадонн був противником татуювань, а тепер і на його тілі з'явилися малюнки, причому на дуже видному місці.

Один з них, на тильній стороні правої долоні він маскував рукавичкою, але його все одно "розкусили". Втім, мало хто здогадувався, що під масивними перснями правої руки Філі також красується тату.

РосЗМІ поширюють фото, на яких Кіркоров без прикрас засвітив другий малюнок. Який, втім, в плані моди на татуювання вже років на 10 застарів.

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Так на фалангах пальців зірки красується слово KING - король. Кого Примадонн вирішив переконати, що він все ще "на коні" - чи то себе, чи то шанувальників - залишається загадкою. Але малюнки на його тілі викликають у громадськості більше критики, ніж захоплень.

Філіп Кіркоров зробив нове татуювання / колаж: Главред, фото: t.me/iamhronik

Раніше у мережі з'явилося фото моторошно опухлого Кіркорова, який став ледь впізнаваний. Співак був явно не при собі - на світському заході він цурався не тільки журналістів, а й своїх колег.

Також стало відомо, що дітей Філіпа Кіркорова захейтили в школі через нові сідниці татуся. Витівки епатажного артиста вилазять його спадкоємцям боком, до чого йому, схоже, абсолютно немає діла.

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