Мало не згорів на роботі: у SHAMAN на концерті Газманова запалала шинель

Концерт пропутінських співаків Олега Газманова і SHAMAN мало не обернувся "трагедією" через палаючу шинель. Це розганяють російські ЗМІ.

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Газманов і Шаман разом виступали в анексованому Криму / колаж Главред, фото УНІАН і скріншоти

Концерт двох співаків-путіністів Олега Газманова і SHAMAN (Ярослава Дронова) у тимчасово анексованому Криму ледь не став "трагедією" – через пропалену шинель від концертного костюма. Ситуацію активно "розганяють" російські пропагандистські ЗМІ.

Під час виконання однієї зі своїх пропагандистських шлягерів SHAMAN картинно крутився навколо своєї осі і манірним жестом кинув шинель на підлогу. А, оскільки його виступ супроводжувався піротехнічною виставою, то іскри негайно підпалили цей предмет гардероба. В інтерв'ю російським пропагандистам SHAMAN, мабуть, вирішив придушити на жалість і показав дірку в тканині. Причому його" життєво важливі органи", як стверджує він сам, від інциденту не постраждали. І це логічно - адже пальто горіло на сцені в декількох метрах від танцюючого співака-путініста.

Нагадаємо, раніше гуморист Максим Галкін під час одного зі своїх монологів зізнався, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним, однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності.

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Також стало відомо, що Комік Юрій Гальцев, з яким Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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