"Блатні так не розмовляють": Макаревич жорстко наїхав на російських пропагандистів

Легендарний російський рок-музикант Андрій Макаревич в який вже раз вкрай жорстко облаяв всю армаду російських пропагандистів.

Андрій Макаревич, і російські пропагандисти / колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Відомий російський музикант і фронтмен легендарної рок-групи "Машина часу" Андрій Макаревич в черговий раз жорстко розніс російських пропагандистів (які, в тому числі, регулярно звинувачують його у всіх смертних гріхах). Своєю думкою він поділився на власній сторінці в Facebook.

"Як художник, я в першу чергу звертаю увагу на форму, а не на зміст. Вражає рівень майданного, базарного хамства, що захлеснув всі рівні інформації – від державних каналів до останньої жовтої листівки. Це навіть не блатна мова-справжні блатні так не розмовляють. Це мова шпани з підворіття", – прокоментував Макаревич.

Музикант зазначив, що його вражає "рівень майданного, базарного хамства" в інформаційному просторі країни-агресора.

відео дня

"Судячи з усього, нагорі це схвалюється, тому напрошуються два варіанти: 1) це їхня мова спілкування. 2) Вони вважають, що так розмовляє їх електорат. І те, і інше чудово", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше музикант і лідер групи Машина часу Андрій Макаревич і його четверта дружина - журналістка, фотограф і гід Ейнат Кляйн - стали батьками. Їх перший спільний син народився в Ізраїлі, що робить малюка громадянином цієї країни.

На питання про те, чи буде новонароджений Ейтан Макаревич мати російське громадянство, його батьки відповіли негативно.

"Я вважаю, що це безпечніше зараз. А головне - навіщо? Ізраїльське громадянство перекриває всі 99,9% потреб. Він не зможе поїхати в Судан, наприклад, або в Чад. Ізраїль для мене єдина безпечна країна. Тому що мої предки жили і в Україні, і в Росії і завжди це погано закінчувалося. Справжній єврей повинен жити в Ізраїлі", - розповідає Кляйн.

Інші новини по темі: