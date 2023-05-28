Байкову вигнали з фестивалю в Каннах за антипутінське гасло - модель не змовчала

Аліна Байкова жорстко нагадала всьому світу, чому "втома від війни" - злочин.

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Аліна Байкова після вигнання з червоної доріжки в Каннах, записала жорстке звернення до організаторів фестивалю / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_baikova

Червона доріжка Каннського кінофестивалю, всупереч відчайдушному бажанню організаторів зберегти свою аполітичність, стала в цьому році майданчиком, на якому інфлюенсери з України нагадали, що в нашій країні все ще йде війна: слідом за українською блогеркою Ілоною Чорнобай, яка облила себе штучною кров'ю, українська топ-модель Аліна Байкова також провела акцію протесту.

На килимовій доріжці манекенниця з'явилася в плащі, під яким виявилася жовта футболка з синім написом "Fuck You Рutin". Як тільки Байкова відкрила поли плаща, її тут же почали відтісняти з червоної доріжки охоронці, наполегливо пропонуючи застебнути верхній одяг, щоб мати можливість продовжити брати участь у світському заході.

Модель відмовилася й пішла, супроводжувана охоронцями. Після вигнання вона на своїй сторінці в Instagram записала гнівне звернення до організаторів фестивалю.

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"76-й щорічник. Ось доказ "реальної підтримки" України! Мене заарештували і попросили залишити доріжку, оскільки Фестиваль не хоче займатися політикою (хоча вони дозволили б мені продовжувати, якби я не розстібала плаща).

Так, я і всі мої люди також хочемо продовжувати жити своїм прекрасним життям. Але ми не можемо! У нас відібрали наше життя. Моїх людей щодня вбивають росіяни! Заради чого? Росіяни щойно відсвяткували звільнення Бахмута, вони там усіх убили і повністю стерли з лиця землі це місто. Від кого і навіщо звільняли? Що відбувається? І чому ми повинні так страждати?

Вам не здається, що ми, українці, втомилися від цієї війни так само, як ви втомилися про неї слухати? І відповідь на найбільш часто задаване питання: чому війни в інших країнах не отримують такого широкого висвітлення? Тому що ми кричимо про це, коли маємо шанс! І наш президент щодня робить новини, тому люди не забувають, що це все ще відбувається, і це має закінчитися! А росіяни повинні піти з нашої землі і залишити нас у спокої! Прийміть той факт, що ми вільна і демократична країна, не хочемо бути під їх контролем! Ми не зупинимося, поки вони не залишать нас у спокої!" - пише обурена Байкова.

Варто відзначити, що в минулому році модель вже порушувала правила Каннського кінофестивалю: вона прийшла на червону доріжку, розмахуючи маленьким прапором України, який пронесла в корсажі.

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