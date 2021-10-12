Збірна України втратила перемогу у відборі на ЧС-2022

Збірна України з футболу у 8-му турі відбору на Чемпіонат світу-2022 зіграла внічию з командою Боснії і Герцеговини.

Матч відбувся на Арені Львів і завершився з рахунком 1:1.

Збірна України на самому початку матчу організовувала позиційні атаки, катаючи м'яч у центральному колі.

Боснія грала низько в п'ять захисників, максимально зосередившись в оборону.

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Українці масованими силами були на половині поля суперника і вже на 15-й хвилині це принесло успіх.

Циганков вдало скористався помилками суперника і віддав точний пас на Ярмоленка, який відправив м'яч точно у ворота.

У другому таймі Боснія і Герцеговина виглядала зібраніше. Починаючи з середини другого тайму вона володіла ініціативою і заслужено зрівняла рахунок.

Україна - Боснія і Герцеговина - 1:1

Заключний матч відбору на ЧС-2022 Україна проведе 16 листопада. Суперником буде знову Боснія і Герцеговини.

Турнірна таблиця відбір на ЧС-2022

Напередодні, на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі збірна України з футболу здобула першу перемогу у відборі на Чемпіонат світу з футболу 2022 року. Жертвою команди Олександра Петракова стала збірна Фінляндії.