"Знайти своїх" на 1+1: Осадча розповіла про пошук хлопця, якого окупанти викрали на очах нареченої

Соціальній проєкт направлений на пошук зниклих під час війни в Україні.

Знайти своїх - проєкт Катерини Осадчої по пошуку зниклих / Прес-служба

Вчора о 21:30 у загальнонаціональному марафоні Єдині новини вийшов новий епізод спільного проєкту Катерини Осадчої та телеканалу 1+1 під назвою "Знайти своїх". З перших днів повномасштабної війни телеведуча допомагає українцям знайти близьких, з якими було втрачено зв’язок через вторгнення рф на територію України. Наразі проєкт допоміг воз’єднатись близько двом тисячам українських родин.

Героїнею нового епізоду стала 25-річна Катерина Огієвська, яка розшукує свого нареченого Бузінова Микиту. Російські солдати забрали хлопця в цивільний полон просто на її очах. Вже 10-місяців дівчина не знає, де він знаходиться та чи живий.

Історія кохання Микити та Каті почалась три роки тому у Чернігові. Вони часто перетиналися в кав`ярні, мали спільних друзів, але знали один одного лише заочно до того моменту, доки Микита не зробив перший крок. В день початку повномасштабного вторгнення Микита та Катерина вирішили виїхати з Чернігова, і саме в дорозі на заправці хлопець освідчився їй.

"Він хотів зробити пропозицію на річницю наших стосунків, але оскільки все пішло не за планом, вирішив освідчитись у дорозі. Відсвяткувати цю подію ми не встигли, адже евакуйовувалися до Микитиного дядька в селище Михайло-Коцюбинське, що в 20-ти км від Чернігова. 28-го лютого туди зайшли російські військові, які почали обшукувати оселі місцевих. 4 березня вони дістались і до нашого будинку, хоча у цей день нас там не мало бути", - каже дівчина.

Тоді прихід росіян у будинок дядька Микити закінчився для родини жорстким допитом під прицілом зброї окупантів.

"Вони питали: чому ми сюди приїхали, яка ціль нашого візиту? Я не розуміла взагалі, чому на мене наводять зброю. Після обшуку телефонів мене з родиною відпустили, а от Микиту росіяни забрали з собою. Він весь удар прийняв на себе. Я і досі бачу картину, що мій Микита стоїть навколішках обличчям до дерева і одягає верхній одяг, а начальних безпеки російської колони починає мені кричати, що я зараз твоєму коханому хлопцю особисто прострелю голову", - каже Катерина.

Дівчина з батьками довгий час шукала свого нареченого, але ні в селі, ні на околицях села Микиту не знайшли. І для Каті почалися місяці цілковитої тиші без жодної зачіпки. Коли село було звільнено від окупантів, батьки здали ДНК та отримали офіційний лист, що Микити немає серед вбитих. Катерина написала заяви про зникнення в усі можливі офіційні структури. Паралельно вона доєдналася до громадської організації "Цивільні в полоні", де разом з іншими жінками шукає шляхи, як повертати цивільних заручників. Допомагаючи іншим дівчина змогла отримати першу зачіпку про її нареченого лише через 8 місяців. Вона відправляла листи на ім’я коханого в російські колонії та СІЗО, і один лист таки дістався адресата.

Наразі Катерина очікує на офіційне підтвердження того, що її хлопець знаходиться у полоні, але благає про допомогу усіх, хто може знати про його місце перебування. Тож, якщо ви знаєте про місцезнаходження Микити Бузінова, будь-ласка повідомте на сторінки проєкту "Знайти своїх" або у соц.мережі "Пошуку зниклих".

"Цивільні заручники – це найбільша наша проблема. Цивільних дуже складно повертати з ув’язнення. Нам важливо донести, що цивільних людей в полоні бути не може. Їх забирають за будь-що: за родича, який був поліцейським в Україні, за ім’я Тарас, за будь-яку українську символіку, і навіть якщо є далекі родичі, які служили або служать в ЗСУ, або навіть були в АТО в 2014 році. Коли мені про це розповідали правозахисники, я відверто думала, що це якесь перебільшення. Проте і зі мною цивільні заручники поділились, що окупанти катують навіть музикою. Їм вмикали гімн радянського союзу", - прокоментувала координатор проєкту "Знайти своїх" Катерина Осадча.

Нагадаємо, "Знайти своїх" - це масштабний соціальний проєкт Катерини Осадчої та телеканалу 1+1, який допомагає українцям знайти зниклих близьких. Щоранку у Сніданку з 1+1 можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже пощастило знайти своїх рідних.

Для того, щоб подати заявку на пошук людини, потрібно написати у чат-бот @UKRescueBot, який можна знайти у "Закріплених повідомленнях" телеграм каналі "Пошук зниклих" за посиланням. Коли дані про людину із потрібним прізвищем з’являтимуться у телеграм-каналі, ви отримаєте автоматичне повідомлення від бота.

Якщо ви шукаєте людину у телеграм каналі, то скористайтеся пошуком не лише за прізвищем, а й за допомогою хештегів із назвою населеного пункту. Наприклад, #Буча, #Ірпінь, #Маріуполь.

Знайти своїх - проєкт Катерини Осадчої по пошуку зниклих / Прес-служба

Також шукати рідних можна за списками, які команда проєкту формує самостійно на основі даних від волонтерів та ТРО та ін. Ці списки доступні за хештегами #списки, #евакуація.

Якщо у вас є інформація про загублених людей, її можна надіслати на e-mail poshuk.war@gmail.com. Ця інформація буде оброблена та передана рідним. Остерігайтеся шахраїв, які можуть телефонувати та вимагати гроші за інформацію про ваших рідних!

Також можливо подати заявку на пошук через сайт проєкту.

Долучайтесь до народного пошуку, переглядайте оновлення стрічки у телеграм-каналі "Пошук зниких", адже будь-яка інформація може стати корисною для пошуку загублених українців. Також шукайте проєкт "Знайти своїх" у інстаграм.

Дивіться проєкт "Знайти своїх" у загальнонаціональному марафоні Єдині новини щопонеділка о 21:30 та щодня у Сніданку з 1+1 з 07:00 до 11:00 на телеканалі 1+1 Україна, а також на YouTube.