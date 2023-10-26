Поранення під Бахмутом та 40 благодійних виступів для ЗСУ: ТОП-5 фактів про фіналістів Голосу країни-13

Напередодні грандіозного суперфіналу 13 сезону шоу Голос країни проєкт пропонує ближче познайомитися з майбутніми зірками української сцени.

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Голос країни-13 - що відомо про суперфіналістів / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Цієї неділі, 29 жовтня, о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться довгоочікуваний суперфінал європейського сезону Голосу країни. Прямий ефір відбудеться з Варшави за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP).

Цьогоріч тренерами Голосу країни стали суперзірки української сцени Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA. Весь сезон вони ділилися настановами та порадами з майбутніми зірками української сцени.

Через змінені правила в цьому сезоні в командах наставників у фіналі опинилась різна кількість вокалістів. Пропонуємо ближче познайомитися з талановитими фіналістами та дізнатися топ-5 раніше невідомих фактів про кожного з них.

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Команда Юлії Саніної

Владислав Пелих:

Грає на фортепіано та гітарі. Мріє навчитися грати на скрипці;

Мав можливість особисто заспівати Ніні Матвієнко та отримати від неї настанови, якими користується і досі;

У минулому мріяв стати кондитером;

Під час вступу у школу мистецтв, більше хотів піти у художню школу. В останній момент обрав музичну;

Тяжким періодом у вокальному житті вважає мутацію голосу.

Владислав Пелих - суперфіналіст Голосу країни-13 / Прес-служба

Христина Старикова:

Співає з 4 років;

У 6 років отримала перше Гран-Прі;

Її співу аплодував Іво Бобул;

Брала участь у відборі на дитяче "Євробачення";

З самого дитинства росла та слухала українські народні пісні, бо бабусі та дідусі завжди їх співали.

Христина Старикова - суперфіналістка Голосу країни-13 / Прес-служба

Галина Печеніжська:

Заснувала перший хор українських біженців ГЛОРІЯ в Німеччині;

Виховує 13 річну доньку, батько якої боронить Україну у лавах ЗСУ;

До початку повномасштабного вторгнення мала театр пісні, який складався з айтішників, та магазин квітів і аеродизайну;

Є музою та натурницею для українських митців;

З 2014 року працювала моделлю Plus Size.

Галина Печеніжська - суперфіналістка Голосу країни-13 / Прес-служба

Команда Івана Клименка

Стася Чабан:

З 12-ти років разом із батьками співала на весіллях;

Викладала хореографію у своєму рідному місті Новодністровськ;

Збирала кошти на благодійність в прямих ефірах TikTok;

Хотіла вступати в університет на військову сферу, але обрала музику;

Мріє стрибнути з парашутом.

Стася Чабан - суперфіналістка Голосу країни-13 / Прес-служба

Команда Артема Пивоварова

Михайло Панчишин (Ptashkin):

З початку повномасштабного вторгнення пішов до лав ЗСУ;

Зазнав поранення в ході відбиття штурму на бахмутському напрямі;

Уся команда артиста PTASHKIN зібрана з бойових побратимів Михайла;

Має більше 40 татуювань;

Після звільнення зі Збройних Сил провів більше 40 виступів для поранених бійців ЗСУ та на передовій

Михайло Панчишин (Ptashkin) - суперфіналіст Голосу країни-13 / Прес-служба

Команда DOROFEEVA

Юрій Городецький:

Грає на гітарі та акордеоні;

Батько двох прекрасних синів;

Мріяв стати вчителем молодших класів;

Пішов на контракту службу як тільки виповнилось 18 років;

Співає з 5 років.

Юрій Городецький - суперфіналіст Голосу країни-13 / Прес-служба

Роман Панченко:

Почав навчатися в музичній школі, коли йому було 4 роки;

Пише свою власну музику. Сумарно має більше півмільйона прослуховувань;

Виступав разом на одній сцені з всесвітньо відомим гуртом Coldplay, H.E.R. та Mery Spolsky;

У стосунках з дружиною вже більше 9 років;

Представляв українську культуру на концерті в Індонезії.

Роман Панченко - суперфіналіст Голосу країни-13 / Прес-служба

Майрамік Авоян:

Народилась та виросла в місті Каневі, де творив, писав видатний український поет, художник Тарас Григорович Шевченко;

Працює в МакДональдз і отримує задоволення від своєї роботи;

Навчається в коледжі на факультеті українського народного пісенного мистецтва (співає український фольклор);

Улюблена страва - вареники від рідної тітки;

Дуже полюбляє своє курчаве волосся і ніколи не мала бажання його вирівнювати.

Майрамік Авоян - суперфіналістка Голосу країни-13 / Прес-служба

Нагадаємо, у день суперфіналу, 29 жовтня, Київстар ТБ відкриє безкоштовний доступ до телеканалу 1+1 Україна на своїй ОТТ-платформі, тому Голос країни можна буде подивитися безкоштовно на території України та Польщі за умови реєстрації за посиланням.

Проголосувати за свого улюбленого учасника можна буде декількома способами: у додатках Київстар ТБ та 1+1 відео, або відправивши смс за номером телефону 7576 з цифрой вашого улюбленого участника, або зателефонувавши за номером 09009000 додавши в кінці номер улюбленого учасника. Вартість смс-повідомлення або дзвінка становить 7,44 грн. Послуга доступна абонентам, які досягли повноліття. Закордоном будуть доступні голосування у додатках за українським номером телефону, дзвінки та смс доступні тільки з території України.

Вартість одного Суперголосу в додатку Київстар – 49 гривень, що дорівнює 7 смс чи телефонних дзвінків. Кожен українець зможе віддати не більше 50 Суперголосів за одного учасника.

Усі виручені кошти будуть направлені на ініціативу Київстар ТБ для Національного реабілітаційного центру "Незламні", де проходять лікування українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

Хто з учасників стане переможцем 13 сезону, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Де дивитись Голос країни-13:

Прямий ефір у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна на Київстар ТБ, Megogo (на території України). На території Польщі пряма трансляція буде доступна на Київстар ТБ та Belsat.

Повні випуски програми будуть доступні по закінченню епізоду на сайті каналу 1+1, 1+1 video, Київстар ТБ - на території України, а на YouTube-каналі проєкту Голос країни окремі виступи учасників можна буде подивитися по всьому світові.

13 сезон музичного проєкту Голос країни було реалізовано спільно з Telewizja Polska (TVP).

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