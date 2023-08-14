Прем'єра року: стала відома дата виходу європейського сезону Голосу країни

1+1 Україна разом з зірковими тренерами та співучими українськими талантами продемонструє, як "голос України звучить в Європі".

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Голос країни-13 - коли відбудеться прем’єра / коллаж: Главред, фото: Прес-служба

Третього вересня о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться довгоочікувана прем’єра європейського сезону Голосу країни-13. Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях і покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові.

Сьогодні телеканал презентував яскраву промо-кампанію, в якій взяли участь цьогорічні тренери проєкту: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко, DOROFEEVA. Цікаво, що для зйомки промо-ролику та першого етапу проєкту зіркові наставники обрали образи від українських дизайнерів.

У відеоролику тренери збираються на залізничному вокзалі біля брендованого потягу Укрзалізниці та вирушають на знімальний майданчик у Варшаву під офіційний саундтрек Голосу країни. В промо-ролику телеглядачі вперше зможуть почути потужний саундтрек проєкту, який отримав однойменну назву Голос країни.

"Голос надій, сміливих мрій - вічно живий", - співають тренери.

Продюсер проєкту Володимир Завадюк каже, що вірить в те, що саундтрек знайде свого слухача, через потужний сенс пісні.

"Вважаю, що саундтрек Голосу країни - новий свіжий подих для нашого проєкту, адже вперше за всі сезони ми спільно з ENKO Music змогли реалізувати цю ідею. В цій пісні закладено дуже багато потужних сенсів, які повинні відгукнутися у серцях наших телеглядачів. Трек відображає той час, в якому ми живемо, він про те, що навіть попри біль тривогу і темні часи ми зможемо знайти світлі моменти, справжніх людей і підтримку один одного", - каже Володимир.

Вже незабаром на цифрових майданчиках відбудеться прем’єра саундтреку.