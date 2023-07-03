"Моя суперсила – розкривати артистів": тренер Голосу країни Клименко про шоу

Іван Клименко вперше вийде з-за куліс щоб знайти "свого" артистка у 13 сезоні проєкту Голос країни.

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Іван Клименко - третій тренер 13 сезону шоу Голос країни / коллаж: Главред, фото: Прес-служба

Нещодавно стало відомо імʼя третього тренера Голосу країни. Легендарне тренерське крісло вокального проєкту каналу 1+1 Україна зайняв музичний продюсер Kalush Orchestra, Alyona Alyona, Skofka, автор суперхіта "Стефанія" та співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко. В ексклюзивному інтервʼю для kp.ua він розповів про вихід з зони комфорту заради нового амплуа та кого шукатиме в свою команду.

Іван Клименко зізнався, участь у Голосі Країни в якості тренера - для нього новий досвід: "На Голосі країни я буду займатися тим, чим займаюся останні 10 років – допомагати молодим артистам розкривати свій потенціал. Але це новий національний рівень, нові обставини, нові люди, нові умови, в яких це все потрібно робити. З’явитися в кадрі - це для мене виклик, певний вихід із зони комфорту, адже я звик бути людиною за кадром. Так само виклик для мене - допомагати молодим артистам, зважаючи на умови конкуренції, обставини, часові обмеження. І це дуже цікаво – як я зможу в ці терміни максимально розкрити потенціал артиста та допомогти. Для мене це справжній челендж. Більше того, раніше я слідкував за Голосом країни, і деяких артистів, із якими співпрацюю зараз, побачив вперше саме там: це KOLA та KOZAK SIROMAHA. Тому з нетерпінням чекаю зустрічі з новими талантами".

В свою команду Іван Клименко шукатиме оригінальних та самобутніх артистів.

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"Якщо ви звернете увагу на артистів, які є на full-managment у лейблі, - alyona alyona, гурт Kalush, KOZAK SIROMAHA – то погодитеся, що це не типові для шоу-бізнесу артисти, за них мало хто б взявся, бо вони дуже специфічні і унікальні. Тому, в першу чергу, шукаю унікальних особистостей. По-друге, оскільки я зараз дуже прискіпливо вивчаю українську культуру та фольклор, для мене важливо, щоб в артистах було якомога більше української самобутності", - зазначив новий тренер Голосу країни.

Іван Клименко - третій тренер 13 сезону шоу Голос країни / Прес-служба

Зараз продюсер ENKO не має конкретної мети знайти артиста для свого лейблу, але не виключає, що це можливо.

"Якщо зустріну гіперталановиту людину, з якою у мене буде певний коннект, відчую, що це наша людина і потрібно все зробити для того, щоб цю людину почули мільйони, ми можемо запросити її стати учасником лейблу. Я не виключаю такої можливості", - поділився Іван Клименко.

Продюсер поділився своїми роздумами щодо конкуренції на проєкті із іншими тренерами: "Звісно, відчуваю, що боротьба за молодих співаків буде серйозною. Але в цьому і є драйв. В мене є величезний досвід співпраці з молодими артистами. Це те, чому я приділяю увесь свій час. Інші тренери – це виконавці, 80% свого часу вони витрачають на тури, запис власних пісень, зйомки кліпів. 80% свого часу я витрачаю на те, що працюю з молодими артистами. Це насправді моя суперсила – працювати і розкривати потенціал молодих артистів. Тому, думаю, моя компетенція має заохотити молодого виконавця піти в мою команду".

Нагадаємо, вже відомі імена трьох тренерів. Окрім Івана Клименка, в новому сезоні тренерські крісла займуть одна з найуспішніших співачок України Юлія Саніна та український self-made артист, який за останній рік зробив великий крок вперед у музичній кар’єрі та став зіркою номер 1 в Україні, Артем Пивоваров.

Хто сяде у четверте крісло тренера Голосу країни, дізнаєтесь незабаром. Слідкуйте за новинами 1+1 Україна.