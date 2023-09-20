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Артистка оркестру ЗСУ та "Королева Польщі": подробиці 4 випуску Голосу країни-13

Анна Підгорна
20 вересня 2023, 19:21 оновлено 20 вересня, 19:23
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Перші деталі про те, хто запалюватиме сцену 13 сезону шоу Голос країни недільного вечора.
Голос країни-13 - 3 випуск
Голос країни-13 - 4 випуск / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться показ четвертого, останнього епізоду першого етапу європейського сезону Голосу країни-13. Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях і покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові. В легендарні червоні крісла проєкту сіли суперзірки та справжні музичні профі Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Однією з перших на сцену Голосу країни вийде артистка зразково-показового оркестру ЗСУ Чередниченко Світлана. Дівчина народилася у Києві у звичайній родині, яка не мала жодного стосунку до музики: мама – медсестра у стоматології, тато – інженер. Дівчинку відправили до музичної школи по класу "акордеон". Саме там дівчинці прищепили любов до української народної музики. Згодом Світлана закінчила КНУКіМ за спеціальністю фольклорист. Наразі дівчина гастролює в складі оркестру ЗСУ та їздить до військових на передову.

"У 6 років мене батьки віддали в музичну школу на навчання по класу "акордеон" і це було дуже круто. Ще маленькою я не могла від нього відірватися і грала весь час. Я займалася народною музику і дуже полюбила фольк, адже це нас ідентифікує як справжній український народ, який має українську пісню, мову, літературу і значущість у світі. Зараз я працюю в оркестрі ЗСУ, гастролюю по країні, підіймаю дух наших солдатів. Іноді я дивлюся в очі наших бійців і складається враження, що це не я приїхала їх підтримати, а вони мене. Дивишся на них і розумієш - все буде добре", - каже Світлана.

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Чи зможе Світлана розтопити серця зіркових наставників своїм співом і грою на акордеоні, стане відомо незабаром.

Чередниченко Світлана
Чередниченко Світлана в 4 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

Продемонструє свій талант і Катерина Козлова. Дівчина живе у Польщі вже 9 років. Батьки наполягли на навчанні за кордоном й дівчині довелося покинути музичне училище заради професії міжнародника. Рік тому Катя наважилася взяти участь у польському конкурсі краси "Королева Польщі", в якому здобула перемогу. Катя запевняє, що вирішальним у конкурсі краси був шанс показати свій талант - заспівати на велику аудиторію. Тоді дівчина виконала українську народну пісню, її спів оцінили високо і в той момент розпочався шлях на велику сцену.

"Я вже 9 років проживаю у Варшаві й рік тому стала "Королевою Польщі". Це було неймовірно, адже я була першою українкою, яка перемогла у цьому конкурсі. Я заспівала українську народну пісню і тоді зрозуміла: мій музичний шлях розпочато", - говорить Катерина.

Чи зможе Катерина розвернути крісла бодай одного тренера Голосу країни, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Катерина Козлова
Катерина Козлова в 4 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

Запалить сцену і справжня зірка Польщі, волонтерка, яка зібрала понад 30 мільйонів доларів для ЗСУ - Юлія Белей. Юлія була учасницею гурту Mirami. Їхній хіт "Сексуальна" був популярним не лише в Україні, а й в Польщі, і саме звідти й розпочалося її зіркове життя. Юлія за освітою філолог польської мови, тому більшість перемовин йшло саме через неї. Вона завжди була модератором на концертах, але коли гурт був на піку слави, Юлія зустріла своє кохання і пішла зі сцени. Вона народила двох синів, але не припиняла писати свою музику.

"В мене є місія - організовувати благодійні концерти для України. Я вірю в те, що Україна здобуде перемогу і тому роблю все для того, аби цю перемогу пришвидшити. Зараз я організовую благодійні концерти, аби зібрати як можна більше грошей для ЗСУ. Наразі ми з польською командою вже зробили 2 концерти, на яких зібрали близько 30 мільйонів доларів", - розказала Юлія.

Чи доторкнеться своїм співом Юлія до тренерів Голосу країни, стане відомо вже незабаром.

Юлія Белей
Юлія Белей в 4 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

Вийде на сцену і Соловей Юлія - керівниця відділу партнерств благодійної організації United24. Дівчина заохочує усіх зіркових амбасадорів, таких як Еліна Світоліна, Андрій Шевченко, Лієв Шрайбер, Марк Гемміл, Кетрін Винник (тощо) підтримувати Україну та популяризувати її на всесвітніх майданчиках. Окрім цього головна задача Юлії – це шукати нових амбасадорів та закликати іноземців невпинно донатити. Пережити стрес від повномасштабної війни дівчині допомагала музика. Саме тому вона прийшла на Голос країни-13.

"Народившись з прізвищем Соловей, дуже важко не співати. Я мріяла бути співачкою з дитинства, але мені не вистачало сміливості. Останні півтора року я працюю керівником відділу партнерств благодійної організації United24. Наша задача - залучати як можна більше партнерів, отримувати якомога більше допомоги, підтримки з за кордону в Україну. Коли ми запустилися, то зрозуміли, що нам потрібні зірки, які будуть допомагати говорити про країну. Першими були Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, гурт Imagine Dragons. Зараз в нас 22 амбасадори й вони всі різні. Від професора Тімоті Снайдера, до астронавта Скотта Келлі. Зараз людям як ніколи потрібні голоси, які їх надихають і дають віру. В цьому сезоні Голос країни взяв на себе відповідальність стати головним "голосом світу", - каже Юля.

Чи може Юля розвернути крісла тренерів, дивіться в неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Соловей Юлія
Соловей Юлія в 4 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

Нагадаємо, під час зйомок "сліпих прослуховувань" на сцену Голосу країни-13 вийшло 60 різножанрових вокалістів, які під час кожного виступу дивували тренерів Юлію Саніну, Артема Пивоварова, Івана Клименка та DOROFEEVA, а також глядацьку залу потужними голосами. 13 сезон музичного проєкту Голос країни було реалізовано спільно з Telewizja Polska (TVP). За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із 10 співаків, які стануть справжніми амбасадорами української музики у Європі.

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