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"Президенту необхідно це почути": Клименко розповів про деталі засідання ставки

3 жовтня 2023, 16:20
Деколи там буває достатньо жорстка розмова - очільник МВС Ігор Клименко повідомив як проходить засідання ставки.
'Президенту необхідно це почути': Клименко розповів про деталі засідання ставки
Клименко розкрив деталі суперечок під час ставки Зеленського / Колаж: Главред, фото Офіс Президента

На засіданнях Ставки Верховного головнокомандувача інколи бувають жорсткі розмови і навіть суперечки. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Президент збирає у визначеному місці членів Ставки. Ми заслуховуємо командирів, які перебувають на місцях, по бойових діях, які відбуваються, щодо наших позицій, які завдання плануються на найближчий час", - повідомив Ігор Клименко

Очільник МВС також зазначив, що Президент України також заслуховує питання бойового і логістичного забезпечення.

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"Всі проблеми, які є актуальними, там обговорюються. Наприклад, після того, як росіяни масовано нас починають обстрілювати, ми розбираємося, де наші помилки, де сильні сторони", - додає Клименко.

За словами міністра внутрішніх справ, на ставку також можуть бути запрошені командувачі різних родів військ.

"Деколи там буває достатньо жорстка розмова, тому що всі люди військові, і ми знаходимося у військовому стані. І для того, щоб розуміти, що відбувається на лінії фронту, президенту необхідно це все чути", - наголосив міністр.

Клименко зазначив, що плануванням операцій займається воєнний кабінет. Безпосередньо перед самим плануванням Президент визначає, хто в цьому кабінеті буде знаходитися.

За його словами, інколи на Ставці можуть сперечатися.

"Наприклад, проблеми з мобілізацією. На Ставці розглядали спочатку питання діяльності обласних воєнкомів. І після Ставки президент прийняв рішення провести засідання РНБО для того, щоб покласти край тим скаргам і зловживанням, які були зі сторони воєнкомів. Отримує команду і Малюк, і Клименко, і керівник Державного бюро розслідувань, і Офіс генерального прокурора для того, щоб ми могли спільно вирішити те чи інше питання", - розповів міністр.

Ігор Клименко також в ході інтерв'ю відмовився відповідати на питання чи обговорюється на ставці тема закінчення війни з Росією.

"Я про це не буду говорити. Засідання Ставки – це закрите засідання, і ця інформація є закритою", - сказав Клименко.

Засідання ставки - останні новини:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Президент України Володимир Зеленський 26 вересня провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження.

У своєму Telegram-каналі, Зеленський повідомив, що на засіданні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник ГУР Кирило Буданов доповідали про оперативну ситуацію на фронті та плани противника.

Також раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не готова на 100% до російських атак по енергетичній інфраструктурі, які РФ, швидше за все, буде проводити взимку. Водночас в України вже є досвід і поняття того, до чого потрібно готуватися.

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війна в Україні Ігор Клименко війна Росії та України
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