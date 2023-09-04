Netflix випадково 'поховав' у своєму серіалі українського поета: той відреагував

Польські творці документального серіалу про війну в Україну "Матері війни", прем'єра якого відбулась на стрімінговому сервісі Netflix, випадково "поховали" українського поета, бійця ЗСУ Павла Вишебабу.
Про це у Facebook повідомив сам Вишебаба. Як стверджує боєць, стрічка закінчується розповіддю про нього, купою світлин і відео під драматичну музику, після чого оповідач заявляє, що захисник загинув під Сєвєродонецьком.
"Польські творці зі мною нічого не узгоджували, я можу зрозуміти - вони думали що я вже тойво. Чому - не знаю", - висловився Вишебаба.відео дня
У коментарі "Детектору медіа" військовий також додав, що команда серіалу не контактувала з ним ні на етапі створення сценарію, ні під час зйомок.
Поет наголосив, що він продовжує служити у 68-й бригаді ЗСУ.
Згодом Вишебаба уточнив, що мав розмову з творцями серіалу - ті перепросили і розглянуть можливість допомогти його бригаді.
Про що серіал "Матері війни"
Прем'єра "Матерів війни" (Matki Wojny) польського виробництва відбулась 24 серпня на Netflix.
У серіалі йдеться про українських біженок, які знайшли притулок в Польщі після російського вторгнення в Україну.
"Попри зусилля, спрямовані на те, щоб забезпечити їм найкращі умови життя, травма війни все ще домінує в їхньому повсякденному житті", - вказується в описі стрічки.
Хто такий Павло Вишебаба
Український екоактивіст, поет родом з Краматорська, який з початку повномасштабного вторгнення РФ записався до лав ЗСУ. Поєднує службу на гарячих ділянках фронту з благодійними поетичними заходами.
Нещодавно воїн поповнив ряди холостяків - його шлюб з журналісткою Інною Тесленко розпався.
На думку військового, війна в Україні не завершиться у 2023 році, вона триватиме ще довго. Вишебаба радив готуватися до такого сценарію психологічно та берегти ресурси.
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