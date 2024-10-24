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Вийшла за безхатченка, щоб насолити батькам: через місяць прийшла у квартиру і отетеріла від побаченого

Олена Кюпелі
24 жовтня 2024, 11:28
359
Історія про те, як жінка закохалася в бездомного, а він виявився не тим, за кого себе видавав.
Історія життя про кохання Pixabay
Історія життя про кохання Pixabay / Колаж Главред, фото

Це історія про те, як жінка на ім'я Майлі у свої 34 роки пройшла шлях від щасливої самотньої жінки до заміжжя з бездомним чоловіком, і про те, як її світ перевернувся найнесподіванішим чином.

Її батьки турбувалися про заміжжя дочки відтоді, як Майлі себе пам'ятала. У них у головах начебто цокав таймер, що відраховує секунди до того моменту, як її волосся почне сивіти.

У результаті кожна сімейна вечеря перетворювалася на імпровізовану сесію знайомств.

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Ультиматум від батьків

"Майлі, люба", - починала її мама Марта. "Ти пам'ятаєш сина Джонсонів? Його щойно підвищили до регіонального менеджера в його фірмі. Може, вам двом варто якось випити кави?"

"Мамо, мені зараз нецікаві побачення", - говорила вона. "Я зосереджена на своїй кар'єрі".

"Але, люба, - втручався її батько Стівен, - твоя кар'єра не зігріє тебе вночі. Хіба ти не хочеш, щоб хтось розділив із тобою твоє життя?"

"Я розділяю своє життя з вами, хлопці, і моїми друзями", - заперечувала вона. "З мене поки що вистачить".

Але вони не вгамовувалися і однієї ночі все змінилося на гірше. В один із недільних обідів батько оголосив, що якщо вона не вийде заміж до 35 років, то вони позбавлять її спадщини.

"Ми не молодіємо", - втрутилася моя мама. "Ми не стаємо молодшими, люба. Ми хочемо бачити тебе влаштованою і щасливою. І ми хочемо онуків, поки ми ще досить молоді, щоб ними насолоджуватися".

"Я була зла, але не тому, що мені потрібні були гроші. Це було більше з принципу. Як вони сміють намагатися контролювати моє життя таким чином?" - обурилася вона.

Тижнями молода жінка не виходила на зв'язок із батьками. Але потім її відвідала геніальна ідея.

Несподіване рішення

"Я йшла додому з роботи, розмірковуючи про таблиці та терміни, коли помітила його. Чоловік, імовірно, років 30-ти, сидів на тротуарі з картонною табличкою, просячи дрібні гроші. Він виглядав неохайно, у нього була недоглянута борода, і він був у брудному одязі, але в його очах було щось. Доброта і печаль, які змусили мене зупинитися", - розповідає вона.

Вийшла заміж за бездомного
Вийшла заміж за бездомного / Фото Pixabay

Ідея спала на думку миттєво, і вона одразу ж запропонувала незнайомому чоловікові одружитися з нею.

"Леді, ти серйозно?" - запитав він.

"Цілком", - запевнила вона його. "Мене звати Майлі, до речі", - додала вона.

"Стен", - відповів він, усе ще виглядаючи розгубленим. "І ти серйозно пропонуєш вийти заміж за бездомного хлопця, з яким щойно познайомилася?"

Він довго дивився на неї і в його очах з'явилися пустотливі іскри. "Знаєш що? Чому б і ні, чорт забирай. Ти уклала угоду, майбутня дружина".

І ось так життя Майлі набуло такого повороту, який вона й уявити собі не могла.

Дівчина вийшла заміж за бездомного
Дівчина вийшла заміж за бездомного / Фото Pixabay

Вона повела Стена за новим одягом, привела його до ладу в салоні і була приємно здивована, виявивши, що під усім цим брудом ховається доволі красивий чоловік.

Три дні потому вона представила його своїм батькам як свого таємного нареченого. "Майлі!" - вигукнула моя мама. "Чому ти нам не сказала?" - здивовано закричала вона.

"О, ти знаєш, я хотіла переконатися, що це серйозно, перш ніж щось сказати", - збрехала вона.

Стен, треба віддати йому належне, чудово підіграв. Він зачарував батьків жінки вигаданими історіями про бурхливий роман. Через місяць вони одружилися.

Так і почалося сімейне життя

Він був кумедним, розумним і завжди готовим допомогти по дому. Вони легко потоваришували, майже як сусіди по кімнаті, яким іноді доводилося прикидатися шалено закоханими.

Однак була одна річ, яка турбувала Майлі.

Щоразу, коли вона запитувала Стена про його минуле, про те, як він опинився на вулиці, він замовкав. Його очі затуманювалися, і він швидко змінював тему. Це була загадка, яка одночасно інтригувала і засмучувала Майлі.

День, який змінив усе

Це був звичайний день, коли Майлі повернулася з роботи. Коли вона увійшла до будинку, її увагу привернула доріжка з пелюсток троянд. Вона привела її до вітальні.

Видовище, яке зустріло її у вітальні, залишило її без слів. Уся кімната була заповнена трояндами, а на підлозі лежало величезне серце з пелюсток.

І там, у центрі всього цього, стояв Стен.

Але це був не той Стен, якого вона знала. Зникли зручні джинси та футболки, які вона йому подарувала. Замість цього він був одягнений в елегантний чорний смокінг, який, здавалося, коштував більше, ніж її місячна орендна плата. А в руці він тримав невелику оксамитову коробочку.

"Стен?" - вдалося видавити їй. "Що відбувається?"

Стен закотив шикарний сюрприз
Стен закотив шикарний сюрприз / Фото Pixabay

"Майлі", - сказав він. "Я хотів подякувати тобі за те, що ти мене прийняла. Ти зробила мене неймовірно щасливим. Я був би ще щасливішим, якби ти по-справжньому кохала мене і стала моєю дружиною, не тільки на словах, а й у реальному житті. Я закохався в тебе з того моменту, як побачив тебе, і цей останній місяць, який ми провели разом, був найщасливішим у моєму житті. Ти вийдеш за мене заміж? Цього разу по-справжньому?" - запитав чоловік.

Майлі стояла з широко розплющеними очима, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Тисяча запитань пронеслася в її голові, але одне з них вирвалося вперед.

"Стен", - повільно промовила вона, - "де ти взяв гроші на все це? Смокінг, квіти і ту каблучку?"

"Думаю, настав час розповісти тобі правду", - сказав він, перш ніж зробити глибокий вдих. "Бачиш, я ніколи не розповідав тобі, як став безхатченком, тому що це було надто складно, і це могло поставити тебе в скрутне становище. І я так любив наше спільне життя", - відверто говорив він.

Несподівана правда

"Я став безхатченком, тому що мої брати вирішили позбутися мене і захопити мою компанію", - продовжив він. "Вони підробили документи, підробили мої підписи і навіть вкрали мою особистість. Одного разу вони висадили мене в цьому місті, за кілька миль від будинку. Коли я спробував звернутися в поліцію, вони потягнули за ниточки, і я так і не отримав жодної допомоги. Вони навіть підкупили мого адвоката", - розповів чоловік, як усе втратив.

"Коли ти дала мені будинок, чистий одяг і трохи грошей, я вирішив боротися", - пояснив він. "Я зв'язався з найкращою юридичною фірмою в країні, на яку мої брати не могли вплинути, тому що вона працює на їхніх конкурентів. Я розповів їм свою історію і пообіцяв їм суттєву компенсацію", - зізнався він.

"Спочатку вони не хотіли братися за справу без авансу, але коли зрозуміли, що нарешті зможуть перехитрити своїх конкурентів, погодилися. Завдяки їм судову справу призначено на наступний місяць, а мої документи і банківські рахунки відновлено", - говорив далі він.

Він замовк, дивлячись на неї тими добрими очима, які вперше привернули її увагу.

"Я буду чесний із тобою", - усміхнувся він. "Я не бідна людина. Я все життя шукав кохання, але кожна жінка, яку я зустрічав, цікавилася тільки моїми грошима. Але ти була добра до мене, коли подумала, що в мене нічого немає. Ось чому я закохався в тебе. Мені шкода, що я приховував усе це від тебе так довго", - додала він.

"Стен, ти справді застав мене зненацька. Я відчуваю, що в мене теж є почуття до тебе, але вся ця нова інформація приголомшує", - видавила Майлі.

Чоловік ошелешив її своєю правдою
Чоловік ошелешив її своєю правдою / Фото Pixabay

Він розуміюче кивнув і провів її до обіднього столу. Вони з'їли приготовану ним вечерю.

"Стен, дякую за такий романтичний жест. Ніхто ніколи не робив для мене нічого подібного в моєму житті. Я вийду за тебе заміж. Це моє рішення зараз. Але чи можеш ти знову запитати мене через півроку? Якщо моє рішення залишиться колишнім, у нас буде справжнє весілля. Давай спочатку подивимося, як складеться життя з усією цією новою інформацією для нас обох. На тебе чекає важка судова тяганина, і я підтримаю тебе в ній", - прийняла рішення Майлі.

Обличчя Стена осяялося посмішкою. "Я такий щасливий. Звичайно, я запитаю тебе знову через шість місяців. Вони обійнялися і вперше поцілувалися. Це був не голлівудський поцілунок із феєрверками та запальною музикою, але це було правильно. Це було схоже на повернення додому.

"Я вийшла заміж за бездомного, щоб насолити батькам, а потім виявила, що він насправді багатий бізнесмен із золотим серцем. Життя справді влаштоване таємничим чином", - завершила свою романтичну історію Майлі.

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