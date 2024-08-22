Чоловік натрапив на небезпечну тварину в 'горлі' унітазу, але було пізно

Відвідування туалету закінчилося викликом "швидкої".

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Похід до туалету мало не закінчився трагедією / Колаж Главреда. Фото: bangkokpost.com

Мешканець Таїланду Танат Танггтеванон (Tanat Tangtewanon) був збентежений раптовим гострим болем у яєчках після того, як він сів на унітаз. Про дивну історію пише Bangkok Post.

Незвичайний випадок змусив чоловіка обговорити вельми делікатну тему відвідування туалету зі своїми друзями в соцмережах.

Виявляється, за геніталії чоловіка, коли той розмістився на сидінні, вкусив пітон. Тварина застрягла в унітазі.

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Після того як Танат відчув різкий біль, він одразу ж піднявся - і побачив, що його статеві органи стиснула змія.

Спершу чоловік намагався якось витягнути пітона, але той був занадто великий. Потерпілий не придумав нічого кращого - просто взяв щітку для чищення і забив змію до смерті.

Танат одразу ж покликав охоронця - той допоміг розтиснути змію. Чоловіка відправили в лікарню - рана була несерйозною, оскільки пітони - неотруйні змії.

Цікаві факти про пітонів Один із найпоширеніших міфів про пітонів, як про змій, полягає в тому, що вони нібито можуть задушити і з'їсти дорослу людину. Цей міф підігрівається безліччю фільмів та історій, де пітони зображуються як величезні, агресивні хижаки, що нападають на людей. Насправді, хоча пітони можуть досягати великих розмірів і справді здатні задушити здобич, випадки нападу на людину вкрай рідкісні та зазвичай пов'язані з неправильним поводженням з цими зміями або спробою їх зловити. Пітони, в основному, харчуються дрібними і середніми тваринами, і для них люди не є природною здобиччю. Ба більше, в дикій природі пітони воліють уникати контакту з людьми. Важливо розуміти, що змії, зокрема й пітони, відіграють важливу роль в екосистемах, допомагаючи контролювати популяції гризунів та інших дрібних тварин. Тому вони потребують шанобливого та обережного поводження.

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