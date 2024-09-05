Кімната стане сяяти: як власноруч зробити стильну підсвітку на стіні

Німецька дизайнерка-блогерка поділилася цікавою ідеєю, як прикрасити кімнату.

https://glavred.net/life/komnata-stanet-siyat-kak-sobstvennoruchno-sdelat-stilnuyu-podsvetku-na-stene-10594409.html Посилання скопійоване

Стильний дизайн для кімнати можна зробити власними руками / колаж: Главред, фото: pexels

Лише одна цікава деталь може зробити кімнату набагато яскравішою. Як приклад, нетиповим дизайнерським рішенням буде додаткова сяюча підсвітка на стіні.

Як додати стилю в свій простір розповіла німецька дизайнерка-блогерка у мережі. Щоб повторити такий дизайн, не потрібні дорогі матеріали чи спеціальні навички.

Як зробити підсвітку на стіні

Дизайнерка розповіла, щоб додати шарму в кімнату, можна доповнити її стильною підсвіткою на стіні

відео дня

Для цього необхідно мати:

шурупокрут, LED-стрічку, дерев'яні рейки, ДВП плити чи гіпсокартон.

Німецька дизайнерка-блогерка описала процес покроково.

Спершу вона намалювала на стіні приблизні лінії для майбутньої підсвітки, а після – повторила той же малюнок на ДВП.

Після створення самого ескізу, за допомогою електролобзика жінка вирізала деталі для нової частини стіни. Також необхідно вкрутити рейки, на які будуть кріпитися ДВП чи гіпсокартон. Вирізані елементи фіксуються за допомогою шурупокрута. Замажте шурупи шпаклівкою, щоб вони не кидалися в очі.

Звідки береться цвіль на стінах? Висока вологість у приміщенні - найчастіша проблема появи грибка на стінах. Цвіль може з'являтися через крани, що протікають, погану гідроізоляцію, недостатню вентиляцію, нерівномірне опалення та з інших причин.

На завершальному етапі необхідно пофарбувати настінну конструкцію. І вишенькою на торті - прикріпити LED-стрічку, яка й стане головним елементом цього декору.

Скільки коштує зробити підсвітку на стіні?

≈ 200 гривень на одну плиту ДВП

≈ 200 гривень на фарбу

≈ 90-200 гривень LED-стрічка

Також Главред розказує, як позбутися слідів клею від наліпки. Зняття наклейок може бути складним, але є прості методи, які допоможуть зробити це швидко й ефективно.

Главред пояснює, чому в Фінляндії не використовують губки для миття посуду. Вони не тільки шкідливі для довкілля, але й є розсадником бактерій та грибків через їхню пористу текстуру, яка затримує вологу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред