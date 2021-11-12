Пенсії злетять на 1,5 тисячі: кому чекати підвищення

Пенсії в Україні / УНІАН

Деяким з українських пенсіонерів підвищать щомісячні виплати відразу на 1,5 тисячі гривень згідно з проектом державного бюджету України на наступний рік.

Так, до кінця 2022 року розмір максимальної пенсії разом зі збільшенням прожиткового мінімуму зросте до 20 930 грн з 19 340 (така буде на 1 грудня 2021). Таким чином, надбавка становитиме 1590 грн.

Однак такі високі виплати отримує незначна кількість українців. За статистикою, тільки 3,9% пенсіонерів мають щомісячні пенсії від держави понад 10 тисяч.

Разом з тим мінімальна пенсія підвищиться до 2093 грн, тобто всього на 159 грн протягом наступного року.

Зараз пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів, а це 1,7 млн осіб.

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Станом на листопад 2021 року мінімальна пенсія становить 1854 гривень. З 1 грудня її підвищать до 1934 грн.

У 2022 гроці буде таке зростання пенсії:

1 липня 2022 - до 2027 грн;

1 грудня 2022 - до 2093 грн.

Варто сказати, що максимальну пенсію в Україні отримують судді. Вони, на відміну від простих українців, не отримують пенсію за формулою - їм нараховують відсоток від зарплати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити виключно через смартфон з мобільним додатком "Дія". Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Баник.

За його підрахунками, Нова фукція в "Діі" полегшить життя 1,4 мільйона осіб, які щорічно подають документи на субсидію.

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