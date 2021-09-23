Як українцям отримати субсидії: у Мінсоцполітики розповіли, на який термін їх призначають

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. В Мінсоцполітики озвучили оновлені дані.
Субсидії в Україні, після недавніх змін, призначають людям на певні терміни-на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 Квітня). Про це йдеться на сайті мінсоцполітики.
Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Її розрахунок на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання і розподілу природного газу, постачання і розподілу електричної енергії проводиться в травні. Вважається, що опалювальний сезон триває з 16 жовтня по 15 квітня.
Отримувачі субсидії повинні протягом місяця інформувати органи соціального захисту про зміни:
- складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу;
- переліку одержуваних послуг;
- виконавця послуг.
- про одноразові покупки або інші фінансові операції на суму понад 50 тисяч грн.
- Які документи подаються
- заява про призначення та надання житлової субсидії,
- декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
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Нагадаємо, раніше писав, що Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 млрд грн для виплати субсидій на ЖКП.
До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Повідомлялося, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року.
У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.
До того Кабмін поставив жорсткі умови для отримання субсидій. Позбавити субсидій можуть орендодавців, які не задекларували доходи; боржників по комуналці і ряд інших категорій громадян.