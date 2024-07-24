Втрати на складах під Воронежем вражаючі: розвідка Британії розкрила деталі удару ЗСУ

Росія не може дозволити собі такі втрати, зважаючи на обрану нею стратегію "війни на виснаження", вважають аналітики.

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Що ЗСУ знищили у Воронежі / колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У міністерстві оборони Великої Британії заявили, що українські безпілотники вночі 7 липня атакували склад боєприпасів у Воронезькій області - це стало значною втратою для російської армії.

У звіті міністерства оборони Британії йдеться, що атака безпілотників по російському складу зброї у Сергєєвці Воронезької області, ймовірно, призвела до майже цілковитого знищення всього, що там було. У розвідці заявляють, що це стало значною втратою для армії РФ, оскільки склад охоплював близько 9 квадратних кілометрів.

Ймовірно, склад був місцем зберігання боєприпасів "земля-земля", а також стрілецької зброї для застосування на фронті в Україні.

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"Це ще більше ускладнить Росії і так проблемні логістичні ланцюжки та спонукатиме ще більше розосереджувати подібні об’єкти через постійну загрозу українських ударів", - вважають у розвідці.

Водночас там додають, що це ще більше підкреслює "неспроможність Росії захистити ключові об’єкти в районі, який може похвалитися щільним розміщенням протиповітряної оборони, приблизно за 80 км від кордону з Україною".

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Як повідомляють у розвідці, Росія не може дозволити собі такі втрати, зважаючи на обрану нею стратегію "війни на виснаження".

"Такий підхід вимагає величезної кількості боєприпасів. Зараз Росія покладається на своїх обмежених іноземних партнерів у цьому питанні через свою оборонну розвідку, повідомляючи ймовірність свого попиту", - додали у міноборони Британії.

Нагадаємо, що в Росії сталась пожежа на "жирному" об'єкті під Воронежем. В прикордонній Україні Воронезькій області Росії місцеві скаржаться на потужні вибухи, а влада готує автобуси для евакуації через влучання дрона.

Під Воронежем все ще продовжує детонувати склад із ракетами. Ворог розмістив склад з боєприпасами поряд зі своїми населеними пунктами, у звʼязку з чим, як свідчать кадри, спостерігається падіння снарядів на прилеглі поселення.

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