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Рfizer і BioNTech хочуть вакцинувати дітей: компанії запросили ліцензію

15 октября 2021, 23:59

Йдеться про дітей від шести до одинадцяти років.

Вакцинація
Вакцинація може торкнутися і дітей / УНІАН

Компанії з виробництва вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech подали запит на отримання ліцензії для COVID-вакцинації малолітніх дітей. Йдеться про дітей віком від 5 до 11 років, повідомляє пресслужба компанії BioNTech 15 жовтня.

З відповідним запитом виробники звернулися в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Варто відзначити, що це перший подібний крок таких компаній, який може послужити тому, що в Європі дозволять вакцинацію дітей проти коронавірусного захворювання.

У свою чергу, представники компаній запевнили, що надали EMA всі необхідні дані, що підтверджують ефективність, безпеку і необхідність вакцинації. Також подали результати пізніх стадій дослідження.

Зокрема, Pfizer і BioNTech вже протестувала вакцину більше ніж на 2200 дітей віком від шести місяців до 11 років. При цьому дітям вводили дещо меншу дозу, ніж дорослим. Результати досліджень увінчалися успіхом і показали "сильну імунну відповідь". Виходячи з цього розробники запевняють, що вакцина безпечна для дітей.

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Читайте такжеЛяшко розповів, чи будуть усувати від роботи невакцинованих медиківНагадаємо, пік захворюваності коронавірусом в Україні дуже близько. Експерти прогнозують його на кінець жовтня-початок листопада і застерігають, що в цей час в лікарні можуть потрапити десятки тисяч українців.

А за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, ця цифра може досягти куди більшого. Цілком ймовірно, що в Україні буде до 50 тисяч госпіталізованих на добу.

Обов'язкова вакцинація в Україні: хто вже в списку

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.

Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
  • організацій та установ сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • закладів надання соцпослуг, захисту прав дітей та центрів для реабілітації;
  • установ і підприємств, що входять до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
viber
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