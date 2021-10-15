Рfizer і BioNTech хочуть вакцинувати дітей: компанії запросили ліцензію

Йдеться про дітей від шести до одинадцяти років.
Компанії з виробництва вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech подали запит на отримання ліцензії для COVID-вакцинації малолітніх дітей. Йдеться про дітей віком від 5 до 11 років, повідомляє пресслужба компанії BioNTech 15 жовтня.
З відповідним запитом виробники звернулися в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).
Варто відзначити, що це перший подібний крок таких компаній, який може послужити тому, що в Європі дозволять вакцинацію дітей проти коронавірусного захворювання.
У свою чергу, представники компаній запевнили, що надали EMA всі необхідні дані, що підтверджують ефективність, безпеку і необхідність вакцинації. Також подали результати пізніх стадій дослідження.
Зокрема, Pfizer і BioNTech вже протестувала вакцину більше ніж на 2200 дітей віком від шести місяців до 11 років. При цьому дітям вводили дещо меншу дозу, ніж дорослим. Результати досліджень увінчалися успіхом і показали "сильну імунну відповідь". Виходячи з цього розробники запевняють, що вакцина безпечна для дітей.
Читайте такжеЛяшко розповів, чи будуть усувати від роботи невакцинованих медиківНагадаємо, пік захворюваності коронавірусом в Україні дуже близько. Експерти прогнозують його на кінець жовтня-початок листопада і застерігають, що в цей час в лікарні можуть потрапити десятки тисяч українців.
А за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, ця цифра може досягти куди більшого. Цілком ймовірно, що в Україні буде до 50 тисяч госпіталізованих на добу.
Обов'язкова вакцинація в Україні: хто вже в списку
Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.
Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
- організацій та установ сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- закладів надання соцпослуг, захисту прав дітей та центрів для реабілітації;
- установ і підприємств, що входять до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.