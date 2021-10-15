Рfizer і BioNTech хочуть вакцинувати дітей: компанії запросили ліцензію

Вакцинація може торкнутися і дітей / УНІАН

Компанії з виробництва вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech подали запит на отримання ліцензії для COVID-вакцинації малолітніх дітей. Йдеться про дітей віком від 5 до 11 років, повідомляє пресслужба компанії BioNTech 15 жовтня.

З відповідним запитом виробники звернулися в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Варто відзначити, що це перший подібний крок таких компаній, який може послужити тому, що в Європі дозволять вакцинацію дітей проти коронавірусного захворювання.

У свою чергу, представники компаній запевнили, що надали EMA всі необхідні дані, що підтверджують ефективність, безпеку і необхідність вакцинації. Також подали результати пізніх стадій дослідження.

Зокрема, Pfizer і BioNTech вже протестувала вакцину більше ніж на 2200 дітей віком від шести місяців до 11 років. При цьому дітям вводили дещо меншу дозу, ніж дорослим. Результати досліджень увінчалися успіхом і показали "сильну імунну відповідь". Виходячи з цього розробники запевняють, що вакцина безпечна для дітей.

Реклама

Читайте такжеЛяшко розповів, чи будуть усувати від роботи невакцинованих медиківНагадаємо, пік захворюваності коронавірусом в Україні дуже близько. Експерти прогнозують його на кінець жовтня-початок листопада і застерігають, що в цей час в лікарні можуть потрапити десятки тисяч українців.

А за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, ця цифра може досягти куди більшого. Цілком ймовірно, що в Україні буде до 50 тисяч госпіталізованих на добу.

Обов'язкова вакцинація в Україні: хто вже в списку

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.

Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: