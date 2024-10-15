'Поперек горла': на Бєлгородщині скаржаться на відправку чиновників на війну в Україну

Через нестачу особового складу в лавах окупаційної армії країни-агресора Росії кремлівський диктатор Володимир Путін змушує Міноборони РФ вдаватися до більш радикальних методів заохочення росіян вступати у військо. Адже справи всередині Росії менше цікавлять Путіна, ніж ситуація на фронті.
Як наслідок, чимало чиновників із Бєлгородської області потрапили на війну, а місцева влада почала відчувати "кадровий голод". На це, як передають росЗМІ, у соцмережах поскаржився губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков.
За його словами, місцеві чиновники вступають у добровольче формування "Барс-Бєлгород", адже його учасникам пообіцяли виплати не менше 80 тисяч рублів. Через це у Гладкова виникли великі кадрові проблеми.
Він сподівається домовитися із Міноборони РФ про поетапну ротацію чиновників, в першу чергу керівників, адже "кадрова проблема є у всіх сферах".
Хто такий В'ячеслав Гладков?
В'ячеслав Гладков - російський державний діяч. Губернатор Бєлгородської області з 27 вересня 2021 року.
15 грудня 2022 року, на тлі Вторгнення Росії в Україну, внесений до санкційного списку США за "заклик громадян на війну у відповідь на недавній російський наказ про мобілізацію". 30 листопада 2022 року потрапив під санкції Великої Британії, оскільки він "брав участь у частковій мобілізації військових резервістів у Бєлгородській області й, отже, в політиці та діях, які дестабілізують Україну", пише Вікіпедія.
Дефіцит особового складу та техніки в армії РФ
Нагадаємо, аналітики ISW попереджали, що країна-агресор Росія зіткнеться з нестачею озброєння та матеріальних засобів для ведення війни проти України. Внаслідок цього поглибиться залежність РФ від іноземних партнерів.
Напередодні, після початку Курської операції ЗСУ, стало відомо, що армія країни-агресорки Росії через нестачу ресурсів перекидає техніку з Херсонського напрямку до Курської області, але перед цим ремонтує її у Криму.
Раніше видання Bloomberg писало, що нестача солдатів для війни проти України, що посилюється, спонукає Росію підвищити бонуси за набір, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації.
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