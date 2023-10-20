Грета Тунберг заграє з терористами: що вона заявила про Сектор Гази

Екоактивістка разом з друзями попозувала з плакатом і закликала до припинення вогню.

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Тунберг закликає "стояти з Газою" / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/gretathunberg

Шведська екоактивістка Грета Тунберг оголосила страйк на знак солідарності з Палестиною та сектором Гази. У своєму інстагрмі вона поділилася фотографією, на якій позує з плакатом "Stand with Gaza", поряд з нею інші активысти тримають плакати на підтримку Палестини.

"Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб", - заявила вона у підписі до фото.

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Зазначимо, на сторінці дівчини немає дописів на підтримку Ізраїлю після терористичного акту, влаштованого ХАМАСом. Також у дописі екоактивістка не закликала до "справедливості і свободи" стосовно ізраїльтян і жодним чином не засудила дії ХАМАС.

Хто така Грета Тунберг? Грета Тунберг - шведська екологічна активістка, яка здобула міжнародну популярність і визнання за просування думки про неминучу екзистенційну кризу для людства внаслідок зміни клімату. Відома прямолінійною манерою спілкування та різкою критикою політичних діячів за їхню нездатність, на її думку, зробити достатні дії для вирішення екологічних проблем, пише Вікіпедія.

Раніше Грета виступала на підтримку України

У червні цього року перед будівлею Організації Об'єднаних Націй у німецькому місті Бонн відбувся мітинг проти екоциду в Україні, до якого приєдналася шведська екоактивістка Грета Тунберг.

"Усе, що я можу сказати [українцям]: ми підтримуємо вас, ми поруч, ми бачимо все, що відбувається. Увага всього світу зараз прикута до України та Росії. Ми не будемо мовчки стояти осторонь. Будьте сильні, ми з вами солідарні", - сказала Тунберг.

Пізніше Тунберг приїздила до України і зустрічалася з Володимиром Зеленським, обговорюючи екологічні наслідки російської агресії і протидію подальшому екоциду.

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