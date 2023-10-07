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"Coca-Cola купує українських дітей на органи": в РФ видали нереальну маячню

Ангеліна Підвисоцька
7 жовтня 2023, 00:33 оновлено 7 жовтня, 00:35
Віцеспікерка Держдуми РФ Ганна Кузнєцова заявила, що в неї є навіть "докази".
Кузнецова, ребенок, кока-кола
В РФ видали нереальну маячню / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, pixabay

У РФ вигадали нову брехливу пропаганду, до якої "приплели" українських дітей та відомого у всьому світі виробника солодкого газованого напою. Віцеспікерка Держдуми РФ Ганна Кузнєцова заявила, що американська компанія Coca-Cola причетна до "продажу на органи" українських дітей. Вона навіть "бачила" багато оголошень. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Одним із аргументів Кузнєцової було те, що в Україні "дозволена пересадка органів без погодження з рідними". Вона навіть спробувала звинуватити міжнародні організації у тому, що вони не реагують на це.

"Звільняючи Святогірськ, виявили у дитячому будинку документи про продаж дітей. Є посилання на британські ПВК. Одним із платників була компанія Coca-Cola", – сказала Кузнєцова.

відео дня

Нагадаємо, путініст-зірка "Антикілера" видав маячню і заявив, що українці нібито 8 років "ЅМЅками скидалися на вбивства дітей на Донеччині". Актор Сергій Векслер сам родом з України, але підтримує війну.

Також повідомлялось, що Папа Римський цинічно закликав росіян "крокувати вперед", думаючи про "велику Росію". В Україні відреагували на заяву і назвали це "імперіалістичною пропагандою".

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