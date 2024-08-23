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Ракети для HIMARS та інше: що увійшло до нового пакету допомоги від США Україні

Степан Гафтко
23 серпня 2024, 02:13
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Напередодні Дня незалежності України США оголосять про черговий пакет військової допомоги.
Ракети для HIMARS та інше: що увійшло до нового пакету допомоги від США Україні
США планують новий пакет військової допомоги Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Адміністрація діючого президента Сполучених Штатів Джо Байдена направить в Україну новий пакет військової допомоги на 125 млн доларів. В Associated Press заявили, що відправка може бути узгодженою і оголошеною вже сьогодні.

Як повідомили американські журналісти, Адміністрація Байдена саме напередодні українського Дня незалежності оголосить про передачу нового пакета військової допомоги.

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За словами офіційних осіб США, останній пакет допомоги включає:

  • ракети протиповітряної оборони;
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • боєприпаси для Javelin та ряд інших протитанкових ракет;
  • системи та обладнання для боротьби з безпілотниками;
  • засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
  • транспортні засоби та інше обладнання.

Зазначається, що озброєння передається Україні у рамках президентської програми про скорочення озброєння, а отже пакет допомоги може бути переданий раніше, ніж це відбувається зазвичай.

Ракети для HIMARS та інше: що увійшло до нового пакету допомоги від США Україні
HIMARS/ Інфографіка: Главред

Нагадаємо, що до цього заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх також анонсувала нові пакети оборонної допомоги Україні від США. Однак вона не повідомляла деталі.

Допомога Україні під час війни - останні новини

Нагадаємо, що кількома днями раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його уряд не збирається скорочувати підтримку України та підкреслив, що це досить великі гроші.

Також варто відзначити, що США є найвпливовішим партнером для України та державою, яка постачає найбільшу кількість озброєння для захисту України від агресії РФ.

Раніше видання Bloomberg заявило, що західні партнери зривають поставки систем ППО для України та затягують їх, адже не мають можливоості передати таке озброєння.

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військова допомога Джо Байден війна Росії та України
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