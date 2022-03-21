Нелюди воюють з дітьми: окупанти відкрили вогонь по автобусах з дітьми

Окупанти відкрили вогонь по автобусах з дітьми

Російські військові відкритий вогонь по автобусах, які евакуювали людей з Маріуполя. Серед поранених є діти, повідомляє в Telegram-каналі голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Сьогодні понад 20 автобусів намагаються дістатися зеленими коридорами. Дуже непросто було перетнути лінію зіткнення, тому що тривали обстріли. Сподіваюся, нам вдасться вивезти людей і повернути їх в нормальні життєві умови", - пише Старух.

За словами голови Запорізької ОДА, внаслідок обстрілів четверо дітей потрапили до лікарні. Троє з них були поранені під час вогню в Пологівському районі. Ще одна дитина перебуває у важкому стані. Його сім'я разом з ним потрапила під обстріл в селі Кам'янське.

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"Ці нелюди продовжують воювати з дітьми. Але за все доведеться відповісти. За кожну дитину. За кожне життя", - додав Старух.

Нагадаємо, 20 березня Збройні Сили України повідомили, що зафіксували ознаки, які можуть вказувати на підготовку армії Білорусі до військового вторгнення. Однак українські військові готові дати відсіч, зазначили у ЗСУ.

Також у Білорусі зараз активізувалася діяльність партизан. Вони підірвали значну частину колій і російські поїзди на залізниці РБ. Так вони намагаються не допустити білоруських солдатів в Україну для участі у війні на боці країни-агресора Росії.

Раніше директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа розповів, як вплине на хід війни залучення Росією білорусів і сирійців.