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"Їх змусять відкрити другий фронт": майор ЗСУ сказав, чи є загроза наступу з Білорусі

Руслана Заклінська
24 травня 2024, 20:58
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Білорусь фактично перетворилась на область Росії, тому рано чи пізно їх можуть змусити вступити у війну, заявив Максим Жорін.
'Їх змусять відкрити другий фронт': майор ЗСУ сказав, чи є загроза наступу з Білорусі
Чи є загроза наступу з Білорусі - відповідь Жоріна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Пул Первого, Олег Некало

Наразі немає загрози наступу з території Білорусі. Інформацію про зустріч Януковича з Лукашенком і Путіним для відкриття нового фронту слід сприймати як ворожу інформаційну операцію. Про це заявив заступник командира Третьої ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін.

"Станом на зараз загрози наступу з території Білорусі немає. Всі "інсайди" про те, що Янукович (хтось ще про нього памʼятає!) ніби прилетів на зустріч з Лукашенко та Путіним заради відкриття "нових фронтів" поки краще сприймати як ворожі інформаційні операції. Ворогам вигідно нагнітати істерію в українському суспільстві, тим більше вона і так присутня", - зазначив він.

Проте, за словами Жоріна, це не означає, що наступ з Білорусі неможливий. Адже країна фактично перетворилась на область Росії і рано чи пізно її можуть змусити відкрити другий фронт.

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"Як і писав неодноразово раніше, Білорусь фактично перетворилась на область РФ, тому рано чи пізно їх зможуть змусити відкрити другий фронт. Єдине що - в основному це все одно будуть російські війська, бо в білоруську армію якось зовсім не вірю", - додав військовий.

Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Новий наступ РФ - питання втягнення Білорусі у війну проти України

Нагадаємо, російські окупанти можуть розпочати наступ на Україну з нового напрямку на півночі, заявив Максим Жорін. За його словами, якщо росіяни захочуть ще більше розтягнути українські сили, вони можуть відкрити фронт в Сумській області.

Також 24 травня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про нібито "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського, повторюючи риторику Володимира Путіна. Він також прокоментував нові військові навчання з нестратегічною ядерною зброєю, зазначивши, що Білорусь не хоче ні на кого нападати, але повинна вміти захищатися.

Як раніше повідомляв Главред, заяви Лукашенка і оголошені військові навчання слід розглядати як підготовку до участі у війні з Україною та Європою, зазначив Жорін. Кремль може задіяти білорусів у війні, оскільки Білорусь давно втратила незалежність і використовувалась для запуску ракет по українських містах.

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