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єВідновлення: заявки на ремонт можна подавати необмежену кількість разів

Юлія Куришко
16 травня 2023, 05:00
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В Україні запустили проєкт єВідновлення, де люди зможуть подати заяву у застосунку "Дія" та отримати кошти на ремонт.
єВідновлення: заявки на ремонт можна подавати необмежену кількість разів
Українцям ремонтуватимуть пошкоджене житло / колаж Главред: фото: УНІАН

У межах проєкту єВідновлення заявки на кошти для ремонту у разі потреби можна буде подавати необмежену кількість разів.

"Програмою єВідновлення із компенсації незначних ремонтів пошкодженого житла можна буде скористатися не один раз. На жаль, іноді цих пошкоджень зазнають одні і ті самі приміщення. Все відбуватиметься по тій самій процедурі. Немає ніяких обмежень - подавати заявки у реєстр можна стільки разів, скільки буде потрібно", - про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.

Вона порекомендувала громадянам, які вже відремонтували свої оселі власним коштом, зберігати всю інформацію про пошкодження і чекати, коли в Україні запрацює спеціальна програма з компенсації зазначених витрат.

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"Ми просимо всіх громадян зберігати всі чеки, всі фотографії, максимально всю інформацію. І до цього питання ми обов'язково повернемося згодом. Зараз ми розуміємо, що у держави обмежені ресурси, тому знайшли варіант максимально швидкого прямого способу надати допомогу для дрібних ремонтів. Коли ми пропрацюємо цей масив ремонтів, ми будемо йти далі", - підкреслила Азархіна.

Заступниця міністра також додала, що 22 травня в дію вступить Закон про запровадження компенсації за пошкоджене або знищене житло, в якому передбачені набагато більші суми компенсації для українців, які втратили свою оселю.

"Ним передбачений трохи складніший механізм, потрібно буде підтверджувати пошкодження спеціальними комісіями, право власності, нам доведеться синхронізувати це все з різними реєстрами, тому потрібно трошки більше часу, аби ця процедура була запущена масово", - повідомила заступник міністра.

Дивіться відео про те, як українські водії можуть отримати компенсацію за постраждале через війну авто:

Грошова допомога українцям

Нагадаємо, що українці зможуть отримати від 200 тисяч до 1 млн грошової допомоги. На таку компенсацію мають право люди, які отримали поранення під час виконання своїх службових обов'язків.

В Україні триває програма підтримки від ООН. 6600 гривень допомоги можуть отримати переселенці. Гроші також дадуть тим, хто вже повернувся додому після вимушеного від'їзду через війну.

Українці можуть скористатися можливістю отримати допомогу в розмірі 40 тисяч грн від Данської ради у справах біженців. На велику суму зможуть претендувати офіційно зареєстровані ФОП.

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