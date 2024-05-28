В Україні жорстко відповіли на закиди Путіна про "нелегітимного" Зеленського

Спікер ВР Руслан Стефанчук поставив на місце російського диктатора.

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У Росії все ще сподіваються на "мирні переговори" з Україною / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Фейсбук Руслана Стефанчука

Спікер парламенту Руслан Стефанчук відповів на пропагандистські закиди російського так званого президента Володимира Путіна, що Володимир Зеленський, мовляв, не є легітимним лідером України.

Сьогодні вдень Путін, відповідаючи на запитання своєї ручної преси, заявив, що відтепер вважає "легітимним лідером" України не Зеленського, а Верховну Раду та її очільника, тобто Руслана Стефанчука.

"За попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою є парламент і спікер Ради", - почав Путін.

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Російський диктатор "розмірковував", як Україні треба було провести президентські вибори в умовах війни з Росією, мовляв, згідно з Конституцією.

Також нелегітимний глава Кремля продовжив свій виступ у стилі "господарів" США і Європи в Україні.

Натомість спікер Ради Руслан Стефанчук іронічно похвалив Путіна за обізнаність статтей Конституції, однак пояснив, чому російська пропагандистська машина знову не має рації.

"Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях. Тому Президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України", - підкреслив Стефанчук.

Проголошені сьогодні російські наративи Стефанчук назвав "настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими".

Вибори президента Росії 2024 Президентські вибори у РФ відбулися з 15 до 17 березня 2024 року. Главу держави обирали на шість років, тобто до 7 травня 2030 року. Інавгурацію обраного президента було заплановано на 7 травня 2024 року. Остаточні підсумки підбила Центральна виборча комісія 21 березня. Згідно з результатами виборів, Володимир Путін набрав рекордну для російських президентських виборів абсолютну і відносну кількість голосів (понад 76 млн голосів і 87,28% за рекордної явки 77,49%). Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор Володимир Путін спробує використати свою "перемогу з рекордним результатом" на так званих виборах президента РФ як передумову для затяжної війни в Україні.

Формула миру Зеленського - Росія намагається посадити Україну за стіл переговорів

Останнім часом почастішали заяви російських політиків щодо нібито готовності до "мирних" переговорів з Україною. Щоправда, і це підтверджують іноземні експерти та військові, Москва націлена на затяжну війну у будь-якому випадку – просто намагається взяти перепочинок.

У відповідь Україна ініціювала цього літа саміт миру у Швейцарії, де презентують "формулу" Зеленського. Але, за словами президента, Кремль готує нові спецоперації, зокрема психологічні, щоб зірвати захід.

Тим часом на Заході не вщухають суперечки щодо того, чи дозволяти Україні завдавати ударів по території Росії західною зброєю.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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