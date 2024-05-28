УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні жорстко відповіли на закиди Путіна про "нелегітимного" Зеленського

Яна Ставська
28 травня 2024, 23:04
106
Спікер ВР Руслан Стефанчук поставив на місце російського диктатора.
В Україні жорстко відповіли на закиди Путіна про
У Росії все ще сподіваються на "мирні переговори" з Україною / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Фейсбук Руслана Стефанчука

Спікер парламенту Руслан Стефанчук відповів на пропагандистські закиди російського так званого президента Володимира Путіна, що Володимир Зеленський, мовляв, не є легітимним лідером України.

Сьогодні вдень Путін, відповідаючи на запитання своєї ручної преси, заявив, що відтепер вважає "легітимним лідером" України не Зеленського, а Верховну Раду та її очільника, тобто Руслана Стефанчука.

"За попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою є парламент і спікер Ради", - почав Путін.

відео дня

Російський диктатор "розмірковував", як Україні треба було провести президентські вибори в умовах війни з Росією, мовляв, згідно з Конституцією.

Також нелегітимний глава Кремля продовжив свій виступ у стилі "господарів" США і Європи в Україні.

Натомість спікер Ради Руслан Стефанчук іронічно похвалив Путіна за обізнаність статтей Конституції, однак пояснив, чому російська пропагандистська машина знову не має рації.

"Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях. Тому Президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України", - підкреслив Стефанчук.

Проголошені сьогодні російські наративи Стефанчук назвав "настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими".

Вибори президента Росії 2024

Президентські вибори у РФ відбулися з 15 до 17 березня 2024 року. Главу держави обирали на шість років, тобто до 7 травня 2030 року.

Інавгурацію обраного президента було заплановано на 7 травня 2024 року.

Остаточні підсумки підбила Центральна виборча комісія 21 березня. Згідно з результатами виборів, Володимир Путін набрав рекордну для російських президентських виборів абсолютну і відносну кількість голосів (понад 76 млн голосів і 87,28% за рекордної явки 77,49%).

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор Володимир Путін спробує використати свою "перемогу з рекордним результатом" на так званих виборах президента РФ як передумову для затяжної війни в Україні.

Формула миру Зеленського - Росія намагається посадити Україну за стіл переговорів

Останнім часом почастішали заяви російських політиків щодо нібито готовності до "мирних" переговорів з Україною. Щоправда, і це підтверджують іноземні експерти та військові, Москва націлена на затяжну війну у будь-якому випадку – просто намагається взяти перепочинок.

У відповідь Україна ініціювала цього літа саміт миру у Швейцарії, де презентують "формулу" Зеленського. Але, за словами президента, Кремль готує нові спецоперації, зокрема психологічні, щоб зірвати захід.

Тим часом на Заході не вщухають суперечки щодо того, чи дозволяти Україні завдавати ударів по території Росії західною зброєю.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Путін Руслан Стефанчук війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Не заохочують і не дають можливостей: у США озвучили позицію щодо ударів по РФ

Не заохочують і не дають можливостей: у США озвучили позицію щодо ударів по РФ

23:54 Світ
Україна отримає тисячі снарядів "найближчими днями": у Чехії заінтригували заявою

Україна отримає тисячі снарядів "найближчими днями": у Чехії заінтригували заявою

23:05 Україна
В Україні жорстко відповіли на закиди Путіна про "нелегітимного" Зеленського

В Україні жорстко відповіли на закиди Путіна про "нелегітимного" Зеленського

23:04 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путініст Кіркоров показав прогулянку з Пугачовою за руку - що сталося 11007

Путініст Кіркоров показав прогулянку з Пугачовою за руку - що сталося

Як очистити п'яти від огрубілої шкіри - французький трюк працює на всі 100% 8962

Як очистити п'яти від огрубілої шкіри - французький трюк працює на всі 100%

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара 8112

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара

Військові просять виключити нардепів Порошенка з комісії по фортифікаціях: “Ви за попередні не відсиділи” 5849

Військові просять виключити нардепів Порошенка з комісії по фортифікаціях: "Ви за попередні не відсиділи"

Останні новини

01:28

Експерт відповів, чи здатна РФ воювати на два фронти

28 травня, вівторок
23:54

Не заохочують і не дають можливостей: у США озвучили позицію щодо ударів по РФ

23:50

Kola розповіла, як планує заводити дітей у шлюбі на відстані

23:41

Складна загадка для найкмітливіших: лише одиниці знайдуть помилку за 5 секунд

23:26

Сайт королівської сім'ї видалив заяву принца Гаррі, яка розлютила короля

Зміна кордонів у Балтії - перший крок, далі РФ візьметься за Арктику - КлименкоЗміна кордонів у Балтії - перший крок, далі РФ візьметься за Арктику - Клименко
23:11

Мала жалюгідний вигляд: путіністка Аллегрова зганьбилася під час шоу

23:05

Україна отримає тисячі снарядів "найближчими днями": у Чехії заінтригували заявою

23:04

В Україні жорстко відповіли на закиди Путіна про "нелегітимного" Зеленського

23:02

Онук Алли Пугачової обламав росіян і показав своїх друзів - причина

Реклама
22:48

Ектор Хіменес-Браво натякнув на вагітність подруги: "Не можемо приховувати"Відео

22:44

Де Україні знайти 20 батарей Patriot?Погляд

22:37

Не Почаївська і не Києво-Печерська: яка лавра найстаріша в Україні - Акім ГалімовВідео

22:06

"Чоловік-олень Валерії": путініст Йосип Пригожин зганьбився на всю РФ

22:04

Чи будуть відключення світла в Україні 29 травня: в "Укренерго" відповіли

21:57

"Пощастило, що була пристебнута": популярна українська співачка потрапила в ДТП

21:42

Була з супроводом: Кейт Міддлтон уперше за півроку з'явилася на людях

21:32

Як приготувати наливку зі смородини: що робити, щоб отримати смачний і солодкий напій

21:17

Вибухи в Підмосков'ї: російська ППО переплутала цілі і влупила по своїх - ЗМІ

21:11

Україна повинна відповідати: Макрон закликав дозволити ЗСУ бити по Росії

20:56

127 млн євро та боєприпаси: Україна та Португалія підписали безпекову угоду

Реклама
20:24

Важкі бої на Харківщині: РФ націлилася на оточення стратегічного міста - ЗСУ

20:04

"Гнівні дзвінки" до Києва: США і Німеччина погрожували Україні через удари по РФ

19:32

ATACMS "закосили" ГРУшників і техніку: подробиці ударів по росіянах в Луганську

19:03

Саміт у Швейцарії: в чому полягає складна дипломатична граПогляд

18:47

Стягують ще 300 тисяч солдатів: РФ хоче відкрити новий фронт в Україні - Умєров

18:45

Як зрозуміти, що це був віщий сон: що робити з трактуванням сновидінь

18:36

ТЦК надсилатимуть повістки 17-річним українцям: пояснення Сухопутних військ

18:23

Путін розкудахтався: погрожує НАТО піти далі ХарковаВідео

18:15

Будуть зливи, грози та сильні шквали: Україну ннайближчим часом накриє шторм

18:07

Неймовірний результат: чоловік показав як виростити кущ малини з ягодиВідео

17:56

Помер легендарний журналіст і засновник "Інтерфакс-Україна" Олександр МартиненкоВідео

17:50

Зберігатиметься всю зиму: порада, як заморозити смородину з цукром у морозилці

17:48

Вибухи лунали у двох областях: РФ атакувала Україну балістикою і КАБами

17:39

"Холостяк" Терен розповів, у яких дівчат немає шансів завоювати його серце

17:33

Легенда київського "Динамо" став офіцером Нацгвардії

17:27

"Нема ознак, що Путін припинить війну": Столтенберг розніс заяви РФ про переговори

16:54

Втрати РФ катастрофічні: в ЗСУ розповіли про вуличні бої у Вовчанську

16:50

"Вбивала всіх": у терористичній Росії Пугачову звинуватили у черговій дурниці

16:42

ЗСУ розширили плацдарм під Кринками: експерт розповів деталі

16:38

На Оксану Білозір було скоєно замах - співачка розкрила деталі

Реклама
16:37

"Початок завершення війни": Стефанішина розповіла про план відновлення миру

16:36

У який колір краще фарбувати сиве волосся: прості засоби вирішать "срібну" проблемуВідео

16:25

Білорусь та РФ проводять спільні навчання: у ДПСУ прокоментували загрозу нового наступу

16:02

Росіяни змінили ціль наступу на Півдні: що відомо про ситуацію в Роботиному

15:47

Щоб смачна і не отруїтися: як правильно вибрати черешню

15:42

Потап на борту літака російською зізнався в коханні Україні

15:35

Чи зможуть окупанти піти на Київ: генерал розповів про підготовку наступу РФ

15:17

"Збирають збіговисько": Зеленський жорстко розкритикував російський Саміт миру

15:15

Каву "варять" чи "заварюють": як правильно казатиВідео

15:15

Учасники популярного російського гурту змінили громадянство

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти