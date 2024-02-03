В окупованому Лисичанську під обстріл потрапила пекарня: є загиблі та поранені

Через обстріл у Лисичанську сталося обвалення двоповерхової будівлі пекарні, постраждали мирні жителі.

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У Лисичанську через обстріл обвалилася пекарня / Колаж: Главред, фото: МНС Росії

У суботу, 3 лютого, в окупованому Лисичанську внаслідок обстрілу нібито обвалилася двоповерхова будівля пекарні. Лідер "ЛНР" Леонід Пасічник стверджує, що під завалами може перебувати декілька десятків мирних жителів.

"Трьох людей доставлено до лікарні. Ще кілька десятків мирних мешканців можуть залишатися під завалами. На місці працюють співробітники МНС та військової комендатури", - заявив Пасічник.

Пізніше рятувальники повідомили про вісьмох постраждалих і двох загиблих в результаті обстрілу. МНС РФ стверджує, що під завалами "можуть залишатися понад 40 людей".

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"Зараз відомо про 8 мирних жителів, які отримали поранення при ударі українських військ по пекарні в Лисичанську. Троє людей передано до однієї з лікарень на амбулаторне лікування, ще одна людина - в реанімації. Решту поранених госпіталізовано до медзакладів", - зазначили у Міністерстві охорони здоров’я окупантів.

Близько 21:00 окупанти Луганщини заявили, що з-під завалів врятували 10 людей, а ще 11 людей загинули. Жодних фото чи відео із загиблими чи постраждалими окупанти не опублікували.

Вину за обстріл росіяни традиційно поклали на Збройні сили України. Українське командування наразі не коментує цю інформацію.

Нагадаємо, 3 липня 2022 року, Збройні сили України відійшли з Лисичанська, тепер місто перебуває під окупацією російських військ.

Російські атаки по Україні

Також у результаті масованого ракетного удару РФ 29 грудня 2023 року у Дніпрі є загиблі і постраждалі. Пошкоджено пологовий будинок і лікарня.

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 лютого російські окупанти здійснили атаку на Україну за допомогою дронів. У Кропивницькому та Кривому Розі прогриміли вибухи. Атака призвела до пошкодження підстанції Укренерго, що спричинило знеструмлення споживачів у Кривому Розі.

Кірм цього, у ніч на 31 січня окупанти атакували Україну дронами . З двадцяти ворожих "Шахедів" силам ППО вдалося збити 14 у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

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