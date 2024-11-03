Україна може переламати хід війни: дипломат назвав дві головні умови

Країни-партнери України мають зрозуміти, що військова поразка України становить загрозу для безпеки Європи та всього світу, наголошує дипломат.

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Є 2 умови для перелому стратегічної ситуації для України / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Генштаб ВСУ

Коротко:

Для стратегічного перелому потрібні зміни всередині України і підтримка союзників

Поразка України у війні обернеться серйозними наслідками для світу

Військова поразка України стане катастрофою для всієї архітектури безпеки світу та стане загрозою для країн ЄС. Україна має переламати стратегічну ситуацію на свою користь, щоб цього не сталось. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур.

За його словами, стратегічний перелом — це питання виживання України, як було в 2022 році, так і сьогодні. Досягти цього неможливо без масштабних змін та реформування країни.

"Що стосується партнерів, нам потрібно і далі з ними говорити. Вони мають зрозуміти, що військова поразка стане катастрофою для України і обернеться дуже серйозними наслідками для Європи і всього світу", - радить дипломат.

Він підкреслює, що партнери з НАТО та антипутінської коаліції ведуть тривалі обговорення щодо реакції на ситуацію, тоді як так звана "вісь зла і хаосу" діє з демонстративною ефективністю.

"Достатньо одного-двох телефонних дзвінків чи кількох поїздок, щоб досягти домовленостей і відправити Росії мільйони снарядів. Тепер ще й додалося 10-12 тисяч північнокорейських солдатів", - вказує він.

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Олег Шамшур відзначає, що загалом це — частина глобальної гри. Події на Близькому Сході можуть невдовзі вплинути на Далекий Схід, а також існує ймовірність нової кризи на Корейському півострові.

"Наші партнери мають зрозуміти, що риторика має підкріплюватися реальними діями", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Олег Шамшур зробив прогноз щодо президентства Гарріс або Трампа:

Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Курській області перебувають тисячі солдатів з Північної Кореї, які, ймовірно, скоро долучаться до бойових дій на боці російської армії. Тим часом українські військові отримають важливу підтримку для протидії російському наступу — останній пакет допомоги від США включає щонайменше 212 бронемашин Stryker. Аналітик Forbes Девід Акс зазначає, що більшість переданих Stryker уже перебувають на Курщині, тож імовірно, нові машини також будуть спрямовані до цього регіону.

На Курському напрямку противник зменшив активність, повідомив молодший сержант 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов. Він пояснив, що це "затишшя" може бути пов’язане з перегрупуванням сил, а війська КНДР поступово займають свої позиції.

За даними ГУР, Росія перекинула понад 7 тисяч північнокорейських військових із Приморського краю до районів поблизу українського кордону.

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