Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна може переламати хід війни: дипломат назвав дві головні умови

Юрій Берендій
3 листопада 2024, 14:48оновлено 3 листопада, 15:31
3173
Країни-партнери України мають зрозуміти, що військова поразка України становить загрозу для безпеки Європи та всього світу, наголошує дипломат.
Зеленский и Байден, огонь ВСУ
Є 2 умови для перелому стратегічної ситуації для України / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Генштаб ВСУ

Коротко:

  • Для стратегічного перелому потрібні зміни всередині України і підтримка союзників
  • Поразка України у війні обернеться серйозними наслідками для світу

Військова поразка України стане катастрофою для всієї архітектури безпеки світу та стане загрозою для країн ЄС. Україна має переламати стратегічну ситуацію на свою користь, щоб цього не сталось. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур.

За його словами, стратегічний перелом — це питання виживання України, як було в 2022 році, так і сьогодні. Досягти цього неможливо без масштабних змін та реформування країни.

"Що стосується партнерів, нам потрібно і далі з ними говорити. Вони мають зрозуміти, що військова поразка стане катастрофою для України і обернеться дуже серйозними наслідками для Європи і всього світу", - радить дипломат.

Він підкреслює, що партнери з НАТО та антипутінської коаліції ведуть тривалі обговорення щодо реакції на ситуацію, тоді як так звана "вісь зла і хаосу" діє з демонстративною ефективністю.

"Достатньо одного-двох телефонних дзвінків чи кількох поїздок, щоб досягти домовленостей і відправити Росії мільйони снарядів. Тепер ще й додалося 10-12 тисяч північнокорейських солдатів", - вказує він.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Олег Шамшур відзначає, що загалом це — частина глобальної гри. Події на Близькому Сході можуть невдовзі вплинути на Далекий Схід, а також існує ймовірність нової кризи на Корейському півострові.

"Наші партнери мають зрозуміти, що риторика має підкріплюватися реальними діями", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Олег Шамшур зробив прогноз щодо президентства Гарріс або Трампа:

Хто такий Олег Шамшур?

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про залученість військ КНДР до боїв проти ЗСУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Курській області перебувають тисячі солдатів з Північної Кореї, які, ймовірно, скоро долучаться до бойових дій на боці російської армії. Тим часом українські військові отримають важливу підтримку для протидії російському наступу — останній пакет допомоги від США включає щонайменше 212 бронемашин Stryker. Аналітик Forbes Девід Акс зазначає, що більшість переданих Stryker уже перебувають на Курщині, тож імовірно, нові машини також будуть спрямовані до цього регіону.

На Курському напрямку противник зменшив активність, повідомив молодший сержант 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов. Він пояснив, що це "затишшя" може бути пов’язане з перегрупуванням сил, а війська КНДР поступово займають свої позиції.

За даними ГУР, Росія перекинула понад 7 тисяч північнокорейських військових із Приморського краю до районів поблизу українського кордону.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олег Шамшур
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Завершення війни в Україні: у Зеленського назвали головну умову

Завершення війни в Україні: у Зеленського назвали головну умову

16:22Україна
Приліт дронів у Києві: пошкоджено корпус і гуртожиток, у КНУ вводять дистанційку

Приліт дронів у Києві: пошкоджено корпус і гуртожиток, у КНУ вводять дистанційку

15:30Україна
Більше 10 тисяч росіян і майже 70 танків: ЗСУ розгромили великі ворожі сили

Більше 10 тисяч росіян і майже 70 танків: ЗСУ розгромили великі ворожі сили

15:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Влупить мороз і завалить снігом: Україну накриє сильне похолодання

Влупить мороз і завалить снігом: Україну накриє сильне похолодання

Чоловік покійної Заворотнюк зважився на важливий крок заради іншої жінки

Чоловік покійної Заворотнюк зважився на важливий крок заради іншої жінки

Урожай поб'є рекорди: в які дні садити цибулю на зиму в листопаді - список

Урожай поб'є рекорди: в які дні садити цибулю на зиму в листопаді - список

Знайти 3 відмінності за 19 секунд зможе лише геній: загадка, яка усіх заплутає

Знайти 3 відмінності за 19 секунд зможе лише геній: загадка, яка усіх заплутає

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

17:09

Що буде якщо тарілка в мікрохвильовці не буде крутитись: несподівані наслідки

17:00

Притягнуться біди і проблеми: що категорично не можна виносити з дому 4 листопада

16:27

Дуже харизматичний хлопець: Козловський показав зворушливі знімки із сином

16:22

Завершення війни в Україні: у Зеленського назвали головну умовуВідео

15:39

Бачили всі, але знають одиниці: що означають написи DOP, IGP, VdT на пляшці винаВідео

Україні треба зробити два кроки, щоб не допустити капітуляції – експосол у США ШамшурУкраїні треба зробити два кроки, щоб не допустити капітуляції – експосол у США Шамшур
15:36

Любовний гороскоп на тиждень з 4 по 10 листопада

15:30

Приліт дронів у Києві: пошкоджено корпус і гуртожиток, у КНУ вводять дистанційкуФотоВідео

15:28

Більше 10 тисяч росіян і майже 70 танків: ЗСУ розгромили великі ворожі сили

15:19

Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 до 10 листопада

Реклама
14:51

Як нарізати цибулю і не плакати: експерти поділились чудодійними секретами

14:48

Україна може переламати хід війни: дипломат назвав дві головні умови

14:48

"Ненавиджу програвати": Бєдняков назвав справжню причину розлучення з дружиною

14:35

Хто вбивця: лише одиниці відгадають загадку за 9 секунд

14:11

"Резинка" чи "гумка": Авраменко пояснив, як правильно сказати українською

14:07

РФ готує наступ на Запорізькому напрямку: яке місто під загрозою

13:23

ЗСУ відступають з населених пунктів: неочікувану причину озвучив Селезньов

13:13

Google "злив" дані про розміщення військових систем ЗСУ: в РНБО відреагували

13:11

"Нова ситуація" у війні: у Туреччині прогнозують зміни для України у 2025 році

13:10

Барбі-мама: Марго Роббі народила первістка

12:59

Гороскоп на завтра 4 листопада: Тельцям - неймовірна удача, Скорпіонам - прибуток

Реклама
12:51

Вже з понеділка все піде, як по маслу: астрологи назвали ТОП-3 щасливчика

12:42

На близьку родичку одеського прокурора Раковича оформили шикарний будинок біля моря і велику квартиру в Одесі - ЗМІ

12:39

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 листопада: Тельцям - гроші, Терезам - проблеми

12:21

В Україну будуть штрафувати та судити за зберігання дров - в чому причина

12:02

ЗСУ в оточення: ворог хоче наступати на велике місто, в РФ є успіхи - Снєгирьов

11:52

Так казав Залужний: в Раді розповіли, скільки ще людей потрібно мобілізувати

11:39

Гороскоп Таро на тиждень з 4 по 10 листопада: Левам - покупки, Ракам - ризик

11:22

Солдатам з КНДР на Курщині буде "непереливки": США готує для ЗСУ важливу техніку

10:45

Якщо спробує зупинити війну: в РФ істерично погрожують Трампу долею Кеннеді

10:22

Масований удар по Україні: ПС успішно "покришили" ворожі цілі - деталі

10:00

Росія прагнутиме захопити Велику Новосілку, щоб піти в наступ на Дніпропетровщину - Коваленко

09:58

Переговори України та Росії: Шамшур оцінив перспективу початку діалогу в Індії

09:57

Операція на Курщині триває: українські воїни просунулися в районі Суджі - ISW

09:56

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 листопада (оновлюється)

09:23

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:59

РФ і КНДР нарвались: Південна Корея може посилити підтримку України - ISW

08:36

Карма за столицю: в Криму та областях РФ прозвучали вибухи - затряслися вікна

07:43

Масштабна атака агресорів на Київ: в столиці здійнялись пожежі - деталі від КМВАФото

07:05

Знайти 3 відмінності за 19 секунд зможе лише геній: загадка, яка усіх заплутає

06:18

У війні настав момент істиниПогляд

Реклама
04:30

Головоломка для тих, у кого "гостре око": потрібно знайти 10 інструментів

03:30

Навіщо ставлять вініри: стоматолог назвав причини та основні протипоказання

03:03

Є 2 умови: Україна може переламати хід війни перед переговорами з РФ - дипломатВідео

02:33

Більшість не зможе знайти відмінності: цікава головоломка на уважність

01:27

"Корейців з КНДР треба знищувати": дипломат назвав відповідь України на загрозуВідео

02 листопада, субота
23:25

Росіяни атакують Україну дронами: у передмісті Києва прогримів вибух

23:03

РФ зазнала рекордних втрат: Коваленко назвав скільки і чого "перемололи" ЗСУ

22:40

Що покласти в шафу від вологи та цвілі: неприємний запах зникне надовго

22:19

"Логістика під загрозою": ворог хоче перерізати стратегічний маршрут - DeepState

22:16

Чоловік покійної Заворотнюк зважився на важливий крок заради іншої жінки

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти