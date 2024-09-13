Україна має більше Patriot, ніж повідомлялося офіційно: Зеленский здивував натяком

Україні постійно бракує зенітних ракет для Patriot, тому військові змушені економити на боєприпасах, розповів президент.

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Україні бракує зенітних ракет для Patriot / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, US Army

Україна, ймовірно, має більше зенітно-ракетних комплексів Patriot, ніж заявлялося публічно. Хоча офіційно відомо про чотири системи, реальна ситуація є кращою. Про це натякнув президент України Володимир Зеленський на міжнародному форумі Ялтинська європейська стратегія.

"Ви сказали, що у нас чотири "Петріоти". Я не можу казати, скільки. Але я так би сказав: їх недостатньо, але, слава богу, реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація", - сказав він.

Водночас президент підкреслив, що важлива не лише кількість систем ППО, але й можливість їх роботи. За його словами, Україні постійно бракує зенітних ракет, через що українській захисники змушені економно їх витрачати.

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"Такий приклад, як працюють наші фахівці, які великі молодці. Бажано дві ракети на ціль, а вони – знаєте, як українці – краще одну... В цьому гуморі і трагедія, тому що у них просто недостатньо цих ракет. Ось вам і вся економія, і на це треба звертати увагу", - розповів Зеленський.

Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Надання Україні систем Patriot - останні новини

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Указ набув чинності 5 вересня після ухвалення законопроєкту Сенатом і Палатою депутатів Румунії. З

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Румунії Клаусу Йоганнісу, уряду та парламенту Румунії за рішення надати Україні систему ППО Patriot. Зеленський підкреслив, що це важливий внесок у захист українського неба та цивільної інфраструктури від російських атак.

Як повідомляв Главред, США планують надати Україні 7 системи Patriot. Також Україна очікує на Patriot з Ізраїлю.

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