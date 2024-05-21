Україна готується до мирних переговорів із РФ: майор ЗСУ розкрив деталі

Військовий експерт прокоментував інформацію західних ЗМІ щодо підготовки до проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

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Майор ЗСУ оцінив ймовірність проведення мирних переговорів між Україною та Росією / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, facebook.com/​alexeyhetman

За інформацією The New York Times, в адміністрації Байдена посилюється відчуття, що наступ Росії у Харківській області "змінює траєкторію війни в Україні", і наступні місяці можуть бути вирішальними. Крім цього, у матеріалі видання зазначається, що Україна і Росія можуть протягом кількох місяців розпочати мирні переговори і заморозити лінію фронту за корейським сценарієм. Шанси на проведення мирних переговорів між Україною та Росією під час чату на Главреді оцінив військовий експерт, майор Збройних сил України та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, розмови про можливі переговори ведуться вже не перший рік.

"Подейкують, що до цих переговорів готуються і в нас, і в Росії. І тут не потрібно шукати "зраду" і кричати "все пропало". Ця підготовка потрібна, бо якщо раптом справді будуть переговори, до них слід бути готовими, слід бути готовими до будь-яких сценаріїв", - вказує експерт.

Гетьман наголошує, що і росіяни намагаються покращити свої позиції на полі бою для того, щоб це було аргументом на можливих переговорах.

Однак, експерт сумнівається у проведенні мирних переговорів між Україною та Росією.

"Наша сторона не піде на переговори з Російською Федерацією. Є багато причин, чому цього не можна робити. Неодноразово Верховний Головнокомандувач говорив, що жодних перемовин з РФ бути не може, поки вона не виведе свої війська з України", - вказує він.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він розповів про перспективи наступу російських військ на Харківщині:

Крім того, майор Збройних сил України наголошує, що про активізацію російського наступу і про те, що його пік припаде на травень-червень 2024 року говорили ще з початку року.

"Можливо, наступальні дії ворога триватимуть аж до вересня або навіть до листопада, до початку дощів. Тож The New York Times повідомив "секрет Полішинеля", те, про що ми кричимо вголос уже півроку", - резюмував він.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Мирні переговори Росії і України - що відомо про мирний саміт у Швейцарії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, агресивна війна Росії проти України у будь-якому випадку закінчиться переговорами, однак це має бути не лише перемир'я на кілька років, а стійкий мир на десятиліття. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко.

Приблизно на осінь питання про переговорний майданчик перейде в практичну площину. Росія докладатиме всіх можливих зусиль, щоб залишити за собою контроль над Луганською областю і намагатиметься отримати повний контроль над Донецькою областю, Запоріжжя та Херсонщиною будуть предметом торгу. Про це розповів доктор політичних наук Максим Розумний.

Україну не підштовхують до переговорів із Росією, проте шлейф такої атмосфери у світі присутній. Київ планує отримати механізм, спрямований на вирішення безпекових, гуманітарних, енергетичних та судноплавних питань за підсумками Саміту миру. Перед початком переговорів з Москвою потрібно розробити детальний план, узгоджений зі світовим співтовариством. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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