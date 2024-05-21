УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна готується до мирних переговорів із РФ: майор ЗСУ розкрив деталі

Юрій Берендій
21 травня 2024, 03:12
78
Військовий експерт прокоментував інформацію західних ЗМІ щодо підготовки до проведення мирних переговорів між Україною та Росією.
Україна готується до мирних переговорів із РФ: майор ЗСУ розкрив деталі
Майор ЗСУ оцінив ймовірність проведення мирних переговорів між Україною та Росією / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, facebook.com/​alexeyhetman

За інформацією The New York Times, в адміністрації Байдена посилюється відчуття, що наступ Росії у Харківській області "змінює траєкторію війни в Україні", і наступні місяці можуть бути вирішальними. Крім цього, у матеріалі видання зазначається, що Україна і Росія можуть протягом кількох місяців розпочати мирні переговори і заморозити лінію фронту за корейським сценарієм. Шанси на проведення мирних переговорів між Україною та Росією під час чату на Главреді оцінив військовий експерт, майор Збройних сил України та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, розмови про можливі переговори ведуться вже не перший рік.

"Подейкують, що до цих переговорів готуються і в нас, і в Росії. І тут не потрібно шукати "зраду" і кричати "все пропало". Ця підготовка потрібна, бо якщо раптом справді будуть переговори, до них слід бути готовими, слід бути готовими до будь-яких сценаріїв", - вказує експерт.

Гетьман наголошує, що і росіяни намагаються покращити свої позиції на полі бою для того, щоб це було аргументом на можливих переговорах.

Однак, експерт сумнівається у проведенні мирних переговорів між Україною та Росією.

"Наша сторона не піде на переговори з Російською Федерацією. Є багато причин, чому цього не можна робити. Неодноразово Верховний Головнокомандувач говорив, що жодних перемовин з РФ бути не може, поки вона не виведе свої війська з України", - вказує він.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він розповів про перспективи наступу російських військ на Харківщині:

Крім того, майор Збройних сил України наголошує, що про активізацію російського наступу і про те, що його пік припаде на травень-червень 2024 року говорили ще з початку року.

"Можливо, наступальні дії ворога триватимуть аж до вересня або навіть до листопада, до початку дощів. Тож The New York Times повідомив "секрет Полішинеля", те, про що ми кричимо вголос уже півроку", - резюмував він.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Мирні переговори Росії і України - що відомо про мирний саміт у Швейцарії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, агресивна війна Росії проти України у будь-якому випадку закінчиться переговорами, однак це має бути не лише перемир'я на кілька років, а стійкий мир на десятиліття. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко.

Приблизно на осінь питання про переговорний майданчик перейде в практичну площину. Росія докладатиме всіх можливих зусиль, щоб залишити за собою контроль над Луганською областю і намагатиметься отримати повний контроль над Донецькою областю, Запоріжжя та Херсонщиною будуть предметом торгу. Про це розповів доктор політичних наук Максим Розумний.

Україну не підштовхують до переговорів із Росією, проте шлейф такої атмосфери у світі присутній. Київ планує отримати механізм, спрямований на вирішення безпекових, гуманітарних, енергетичних та судноплавних питань за підсумками Саміту миру. Перед початком переговорів з Москвою потрібно розробити детальний план, узгоджений зі світовим співтовариством. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олексій Гетьман
Реклама

Головне за день

У Сумах та Харкові можуть з'явитись Patriot: Зеленський - про надважливе рішення

У Сумах та Харкові можуть з'явитись Patriot: Зеленський - про надважливе рішення

23:40 Україна
НАТО може збивати ракети РФ над Україною: Зеленський зробив гучну заяву

НАТО може збивати ракети РФ над Україною: Зеленський зробив гучну заяву

23:21 Україна
Сотні одиниць техніки та тисячі вбитих: Генштаб назвав втрати РФ на Харківщині

Сотні одиниць техніки та тисячі вбитих: Генштаб назвав втрати РФ на Харківщині

22:27 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 10910

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Слабкість до мільйонерів: що відомо про нового бойфренда онуки Софії Ротару 8185

Слабкість до мільйонерів: що відомо про нового бойфренда онуки Софії Ротару

Сльози щастя: дружина Нікіти Преснякова показала гендер-паті та дізналася стать дитини 7229

Сльози щастя: дружина Нікіти Преснякова показала гендер-паті та дізналася стать дитини

Молодята у вишиванках: 37-річна зірка Жіночого кварталу вперше вийшла заміж 6239

Молодята у вишиванках: 37-річна зірка Жіночого кварталу вперше вийшла заміж

Останні новини

03:12

Україна готується до мирних переговорів із РФ: майор ЗСУ розкрив деталі

02:38

Брітні Спірс лякаюче роздуло через відмову лікуватися - фанати б'ють на сполох

02:08

На тлі чуток про розлучення з Лопес: до Аффлека в гості заїхала колишня дружина

01:38

Плани Кремля не змінилися: експерт сказав, чого насправді хоче Путін

20 травня, понеділок
23:40

У Сумах та Харкові можуть з'явитись Patriot: Зеленський - про надважливе рішення

РФ та Китай взяли курс на заморозку війни: Максим Розумний - про підсумки зустрічі Путіна і СіРФ та Китай взяли курс на заморозку війни: Максим Розумний - про підсумки зустрічі Путіна і Сі
23:21

НАТО може збивати ракети РФ над Україною: Зеленський зробив гучну заяву

22:27

Сотні одиниць техніки та тисячі вбитих: Генштаб назвав втрати РФ на Харківщині

22:25

Удари західною зброєю по РФ: Зеленський заінтригував переговорами з партнерами

22:09

Будуть графіки погодинних відключень: які регіони завтра залишаться без світла

Реклама
22:09

Тоня Матвієнко вперше розкрила, від кого народила в 17 років

22:00

Уперше за довгий час: Ольга Фреймут показала свою молодшу доньку

21:54

Чи можна Україні бити по РФ західною зброєю: неоднозначна заява Пентагону

21:17

Лілія Подкопаєва повернулася в Україну - чим зайнята спортсменка

21:10

У Резерв+ з'являться електронні направлення на ВЛК

21:04

Чи потрібно поступатися старшим місцем у транспорті: чому в ЄС це не прийнятоВідео

21:02

"Крок уперед і два кроки назад": допомога Заходу запізнюється на рік – ЗеленськийВідео

20:11

"Перемога є": Усик потужно звернувся до фанів і подякував захисникам УкраїниВідео

19:42

Пекельна спека і грозові дощі: якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду

19:24

У Зеленського жорстко відповіли Путіну щодо "нелегітимності" президента України

19:19

РФ і Китай будуть намагатись заморозити війну: експерт оцінив візит Путіна до КНР

Реклама
19:10

Росія розганяє новий фейк про ЗеленськогоПогляд

18:33

Іран продовжить озброювати РФ: чому загибель Раїсі нічого не змінить – думка

18:31

Бій Усика проти Ф'юрі: реакція українських зірок на перемогу чемпіонаВідео

18:29

Коли кидати яйця у воду: головний секрет приготування для господинь

18:28

Важкі бої за кожну вулицю: ЗСУ стабілізували фронт на Харківщині - Синєгубов

17:45

Загибель президента Ірану: друзі Путіна навряд чи спатимуть спокійноПогляд

17:42

Без пасток та отрути: як назавжди вигнати мурах з дому - 5 найкращих методів

17:39

Будуть територіальні торги: експерт назвав мету наступу на Харків і Суми

17:24

ЗСУ повернули позиції й завдають контрударів: полковник про деталі боїв за Вовчанськ

17:07

До Дня Києва кінотеатр "Жовтень" покаже кіноподорож куточками столиці: що у програмі

16:57

Вирішальні тижні для України: глава Пентагону виступив із важливим попередженням

16:39

Молодята у вишиванках: 37-річна зірка Жіночого кварталу вперше вийшла заміж

16:36

Затягнеться до зими: в Укренерго зізнались, яких відключень світла чекати

16:31

Що означає, якщо потік кондиціонер: як не зіпсувати незамінний у спеку агрегат

16:27

Залп у 40 ракет: названо терміни й цілі нових масованих ударів по УкраїніВідео

16:21

У дім прийдуть печаль і біда: що не можна робити 21 травня - прикмети

16:19

Росія може готувати атаку на країни НАТО: майор ЗСУ назвав ймовірні цілі ПутінаВідео

16:14

Шлях до миру розпочнеться восени: експерт розповів, які території захоче "відкусити" РФ

15:47

Додому не поспішає: Потап зізнався, де зараз перебуває

15:37

Олександр Усик став найкращим боксером світу за версією The Ring

Реклама
15:22

Для цього є Формула миру Зеленського: в РНБО зробили заяву про мирні переговори з РФ

15:15

Любовний гороскоп на тиждень із 20 до 26 травня: Овнам - можливості, Рибам - зв'язок

15:07

В Україні повістки почнуть розсилати поштою: Кабмін визначив, з якого числа

15:06

"Планує захопити не лише Україну": в РНБО назвали наступну ціль Путіна

14:28

Паперовий військовий квиток не знадобиться: в Міноборони розкрили нові функції Резерв+

14:23

Слабкість до мільйонерів: що відомо про нового бойфренда онуки Софії Ротару

14:16

ЗСУ отримали від США ракети ATACMS і можуть бити по Кримському мосту - Forbes

14:13

"Попереду важке літо": військовий розповів, чи зможе Росія взяти Харків

13:46

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 травня: Ракам - проблеми з грошима, Левам - романтика

13:17

ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти