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Погрози та образи: на Хмельниччині роботодавець змушує звільнитися вагітну дівчину

19 октября 2021, 15:31

Дівчині відмовляють у виплаті декретних грошей, які вона має отримати згідно з чинним законодавством.

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Дівчина при надії зможе відстояти свої права в суді, закон на її боці - юрист / Фото pixabay.com

У Хмельницькій області вагітній дівчині, яка працює бариста, роботодавець відмовився виплачувати декретні гроші. На її адресу надходять погрози і образи із закликами звільнитися за власним бажанням. Втім, закон на стороні жінки, і вона має право відстояти свої права в судовому порядку.

У сюжеті програми Сніданок з 1+1 йдеться про те, що 24-річна Іванна живе у Хмельницькій області. Дівчина нещодавно вийшла заміж, а після весілля, півроку тому, вона влаштувалася працювати бариста. За три місяці Іванна завагітніла, і після цього керівництво закладу різко змінило до неї своє ставлення.

За словами дівчини, найчастіше справа доходила до принижень з боку начальства. Далі дівчині сказали, що її змусять написати заяву на звільнення в примусовому порядку.

"Мовляв, ми примусово змусимо написати заяву на звільнення. Вони все роблять для того, щоб я звільнилася. А я хочу доопрацювати до декрету, мені це дуже потрібно", - сказала вона.

Журналісти подзвонили директорату закладу, щоб з'ясувати, в чому причина такого ставлення. Однак директор відразу ж кинув трубку, а пізніше додзвонитися вже не вийшло.

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Як стверджує адвокат Богдан Кушнір, у цій ситуації закон повністю на стороні дівчини - в Україні роботодавець не може звільнити жінку, яка знаходиться при надії.

"У нас в законі чітко передбачена норма, яка забороняє звільнення вагітних жінок, а також жінок, діти яких не досягли шести місяців, крім випадків повної ліквідації підприємства", - зазначив Кушнір.

Фахівець уточнив, що норма запускається після того, як жінка пропрацювала на підприємстві мінімум 6 місяців. При цьому у законі мова йде й про чоловіків, які також хочуть піти в декрет.

"Вона має право написати заяву в соцзахист, написати заяву до Держпраці, про те, що її змушує роботодавець звільнятися. Якщо її змусили звільнитися і вона не написала заяву, то має право написати заяву до суду", - уточнив адвокат.

У сюжеті підкреслюється, що Іванна в судовому порядку може стягнути з роботодавця і моральну компенсацію. Причому факт переживань перед пологами доводити в суді не знадобиться. Дівчина сподівається, що конфлікт вдасться врегулювати безпосередньо з роботодавцем, однак якщо нічого не вийде, вона готова боротися за свої законні права.

Нагадаємо, влітку 22-річну вагітну студентку з Харкова Маргариту збиралися звільнити з Центру екстреної медичної допомоги та катастроф. Дівчину попросили написати заяву на звільнення за власним бажанням через образи української мови.

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