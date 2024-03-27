УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удари з Криму балістикою можуть припинитись: Братчук назвав єдиний спосіб

Юрій Берендій
27 березня 2024, 02:33
Представник УДА Сергій Братчук зауважує, що для ефективної протидії пускам балістичних ракет з Криму потрібно завдавати ударів по пускових установках РФ.
Удари з Криму балістикою можуть припинитись: Братчук назвав єдиний спосіб
Братчук розповів, як припинити балістичні удари з Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Генштаб ЗСУ, alerts.ua

Українські міста регулярно піддаються обстрілам балістикою з тимчасово окупованого Росією Криму. Щоб уникнути цих ракетних атак, важливо знищити всі пускові установки РФ, що знаходяться на півострові. Про це заявив представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у коментарі 24 Каналу.

За його словами, Сли оборони вивчають можливості завдання ударів по російських пускових установках в тимчасово окупованому Криму. Він сподівається, що це питання вдасться врегулювати якнайшвидше.

Братчук також додав, що головним завданням Збройних сил наразі є ліквідація пускових установок противника і місць їх можливого розташування.

відео дня

"Україні точно відомо, де розміщені пускові установки ворога. Росія намагається ховати їх: переміщує територією тимчасово окупованого Криму, маскує, розставляє фальшиві макети", — додав він.

Представник УДА наголосив, що для ефективної роботи української протиповітряної оборони важливо не лише зміцнювати системи ППО, а й проводити ефективну роботу з ураження військових об'єктів РФ.

"Але від долі не втечеш, а тим паче від тих ударів, яких завдають Збройні Сили України. Рішення одне — зло треба знищувати там, де воно зародилося. Я думаю, що небагато часу має минути, щоб ці питання були вирішені, — зазначив Братчук.

Хто такий Сергій Братчук?

Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.

З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Обстріл Києва 25 березня - удари балістикою по Україні

Російські окупанти 25 березня здійснили ракетний удар по Києву, вибухи відбулися миттєво після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Для ракетної атаки російські окупанти використали свою найсучаснішу ракету ЗМ22 "Циркон", частини якої були знайдені на території міста.

Згідно з інформацією видання Kyiv Post, посилаючись на джерела в Службі безпеки України, дві балістичні ракети, випущені з окупованого Росією Криму у напрямку Києва, були спрямовані на будівлі СБУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні обстріли
Реклама

Головне за день

"Коли нас хочуть знищити, ми не здаємося": Зеленський потужно звернувся до футболістів збірної України

"Коли нас хочуть знищити, ми не здаємося": Зеленський потужно звернувся до футболістів збірної України

00:04 Україна
Україна мінімально обіграла Ісландію і пройшла на Євро-2024

Україна мінімально обіграла Ісландію і пройшла на Євро-2024

23:35 Спорт
"Україна наближається до небезпечного періоду": Politico - про ситуацію на фронті

"Україна наближається до небезпечного періоду": Politico - про ситуацію на фронті

22:36 Україна
Всі головні новини

Популярне

Путін обрав нову ціль: під загрозою місто-мільйонник – інсайд із Кремля 4727

Путін обрав нову ціль: під загрозою місто-мільйонник – інсайд із Кремля

Вмазала сестрі-зрадниці : сестра Корольової вийшла з прапором України 4190

"Вмазала сестрі-зрадниці": сестра Корольової вийшла з прапором України

5 міст опиняться під загрозою: боєць ЗСУ назвав наслідки падіння Часового Яру 2749

5 міст опиняться під загрозою: боєць ЗСУ назвав наслідки падіння Часового Яру

Китайський гороскоп на завтра 27 березня: Пацюкам - великі сварки, Драконам - лікування 2650

Китайський гороскоп на завтра 27 березня: Пацюкам - великі сварки, Драконам - лікування

Останні новини

02:33

Удари з Криму балістикою можуть припинитись: Братчук назвав єдиний спосіб

02:02

З ними жарти погані: 3 найупертіші жінки за знаком зодіаку

01:30

РФ закидатиме Харків ракетами: експерт спрогнозував найгірший сценарій

00:30

Футболіст збірної України Михайло Мудрик ледь не зламав ноги під час святкування голуВідео

00:12

"Тиждень буде пекельним для України": що задумала Росія - прогноз

Що задумав Путін щодо України і чи дійдуть ополченці до Курська та Білгорода: інтерв'ю з СелезньовимЩо задумав Путін щодо України і чи дійдуть ополченці до Курська та Білгорода: інтерв'ю з Селезньовим
00:04

"Коли нас хочуть знищити, ми не здаємося": Зеленський потужно звернувся до футболістів збірної України

26 березня, вівторок
23:35

Україна мінімально обіграла Ісландію і пройшла на Євро-2024

23:28

Туалетний папір "заміняють": з чого роблять магазинну ковбасу - відповідь здивуєВідео

23:23

Україна - Ісландія: коментатор зробив пропозицію коханій перед початком матчуВідео

Реклама
22:51

Хочу себе обійняти: Дорофєєва розсекретила свій діагноз

22:36

"Україна наближається до небезпечного періоду": Politico - про ситуацію на фронті

22:19

Обличчя Незалежності: мер Львова повідомив про смерть Ігоря Юхновського

21:55

Загострення ситуації в Харкові: до чого Путін "готує" містоФото

21:18

Сирна паска в духовці: рецепт на вагу золота

20:44

"Переходить на інший напрямок": Зеленський розкрив подробиці відставки Данілова

20:35

Вітер зі швидкістю майже 40 м/с: в Україну вриваються штормові пориви

20:10

Як видалити жовті плями із ванни за допомогою спеціальної пасти: геніальний лайфхак

20:08

У ЗМІ "злили" настрої Кремля щодо бійні в "Крокусі": Захарова влаштувала виття

19:44

Відключення світла в Україні: скільки часу треба для відновлення енергосистеми - ДТЕК

19:43

Час підльоту ракети "Циркон" до Києва: експерти спростували фейк про "3 хвилини"

Реклама
19:25

Як садити цибулю навесні у відкритий ґрунт, щоб отримати шалений урожайВідео

19:18

Сергій Стерненко. Росіяни своїми ротами знищили Patriot та СБУВідеоблоги

19:18

РФ цілилась у найбільше газосховище: куди летіла ракета, яка потрапила у Польщу

19:10

Путінський режим унікальний не жорстокістю і садизмомПогляд

19:09

Путін наказав шукати Бенладенка - і чекісти знайдуть!Погляд

19:05

Що стане перемогою для України у війні: Кулеба дав остаточну відповідь

18:40

Які речі потрібно спалити 27 березня: суворі заборони та прикмети дня

18:38

"Вмазала сестрі-зрадниці": сестра Корольової вийшла з прапором України

18:26

ЗСУ в районі Авдіївки отримали ще 3 позашляховики від Favbet Foundation

18:19

Російська ракета поцілила в гуртожиток у Харкові: не було жодного військового

18:17

Україна може отримати вдвічі більше снарядів ніж планувалось: заява МЗС Чехії

17:56

Актор "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше став батьком: засвітився на прогулянці

17:44

Під удар потрапили не лише кораблі: в ВМС назвали серйозну втрату для флоту РФ

17:28

Після втечі з РФ: онук Пугачової засвітився разом із батьком-путіністом Пресняковим

17:24

Відомий український письменник мобілізувався до лав ЗСУ

17:15

Велика загроза: стало відомо про головний страх російської армії на фронті

16:56

Є майже у всіх: для чого потрібен "таємний" отвір в стінці холодильникаВідео

16:45

Олександр Литвиненко - новий секретар РНБО: що про нього відомо

16:28

Як перевірити горілку на якість: 3 способи, які покажуть підробку

16:23

Гороскоп Таро на квітень 2024: Терезам - везіння, Скорпіонам - прогрес, Стрільцям - прибутокВідео

Реклама
16:17

В російському ФСБ пригрозили Буданову ліквідацією: як відреагували в ГУР

16:17

Гороскоп на квітень-2024: Влад Росс спрогнозував посилення війни та палаючу МосквуЕксклюзив

16:06

Лукашенко здав Путіна з потрохами: терористи з Підмосков'я намагалися втекти в Білорусь

16:03

Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО - указ

16:02

Як ЗСУ відстежують "Шахеди": у США вибалакали секрет ППО УкраїниВідео

15:31

Ситуація небезпечна: офіцер ЗСУ оцінив загрозу захоплення Констянтинівки

15:28

"Мали зустріти, як героїв": РФ нахабно приплела Україну до теракту і погрожує "відповіддю"Відео

15:22

Приготуйтесь до великого улову: коли починає клювати окунь весноюВідео

15:07

РФ б'є по Україні з новою тактикою: у ЗСУ попередили, коли чекати на удари

14:59

"Перебуває в кризі": адвокат висловився про стан Алли Пугачової

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
ГоловоломкиУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти