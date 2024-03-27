Удари з Криму балістикою можуть припинитись: Братчук назвав єдиний спосіб

Представник УДА Сергій Братчук зауважує, що для ефективної протидії пускам балістичних ракет з Криму потрібно завдавати ударів по пускових установках РФ.

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Братчук розповів, як припинити балістичні удари з Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Генштаб ЗСУ, alerts.ua

Українські міста регулярно піддаються обстрілам балістикою з тимчасово окупованого Росією Криму. Щоб уникнути цих ракетних атак, важливо знищити всі пускові установки РФ, що знаходяться на півострові. Про це заявив представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у коментарі 24 Каналу.

За його словами, Сли оборони вивчають можливості завдання ударів по російських пускових установках в тимчасово окупованому Криму. Він сподівається, що це питання вдасться врегулювати якнайшвидше.

Братчук також додав, що головним завданням Збройних сил наразі є ліквідація пускових установок противника і місць їх можливого розташування.

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"Україні точно відомо, де розміщені пускові установки ворога. Росія намагається ховати їх: переміщує територією тимчасово окупованого Криму, маскує, розставляє фальшиві макети", — додав він.

Представник УДА наголосив, що для ефективної роботи української протиповітряної оборони важливо не лише зміцнювати системи ППО, а й проводити ефективну роботу з ураження військових об'єктів РФ.

"Але від долі не втечеш, а тим паче від тих ударів, яких завдають Збройні Сили України. Рішення одне — зло треба знищувати там, де воно зародилося. Я думаю, що небагато часу має минути, щоб ці питання були вирішені, — зазначив Братчук.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Обстріл Києва 25 березня - удари балістикою по Україні

Російські окупанти 25 березня здійснили ракетний удар по Києву, вибухи відбулися миттєво після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Для ракетної атаки російські окупанти використали свою найсучаснішу ракету ЗМ22 "Циркон", частини якої були знайдені на території міста.

Згідно з інформацією видання Kyiv Post, посилаючись на джерела в Службі безпеки України, дві балістичні ракети, випущені з окупованого Росією Криму у напрямку Києва, були спрямовані на будівлі СБУ.

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