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Здійснював приголомшливі розвідувальні рейди: на Донеччині загинув хоробрий воїн

Аліна Дембіцька
29 вересня 2023, 22:53 оновлено 29 вересня, 22:53
Шлях воїна-розвідника включав найгарячіші точки фронту російсько-української війни.
загиблий захисник
На Донеччині загинув хоробрий воїн / Колаж: Главред, фото: Вікторія Янковець

У тяжкій боротьбі з російськими загарбниками рік тому – 24 вересня 2022 року – загинув воїн-розвідник, головний сержант розвідувальної роти легендарної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Денис Янковець. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

Як зазначається, Денис народився у Малині Житомирської області. Навчався у місцевому ліцеї №3, а після його завершення вступив до Національного університету фізичного виховання та спорту України. Одразу після здобуття вищої освіти у 2016 році Денис став на захист України від російських окупантів.

Шлях воїна-розвідника включав найгарячіші точки фронту російсько-української війни: Авдіївка, Вугледар, Щастя, Зайцеве, Шахта Бутівка, Новгородське, Верхньоторецьке та низку інших населених пунктів.

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"Під час виконання бойових та розвідувальних завдань на східному фронті проявив себе як професійний та мужній лідер, ставши одним з найкращих та найавторитетніших польових командирів 95-ки", - пишуть в ГУР.

В українській розвідці розповідають, що повномасштабне вторгнення росіян Денис Янковець зустрів на Донеччині. Разом зі своєю групою продовжував здійснювати приголомшливі та ефективні розвідувальні рейди, торуючи шлях побратимам-штурмовикам.

"У критичних ситуаціях діяв хоробро, холоднокровно й відповідально. Завдяки здобутим групою Дениса розвідувальним даним було реалізовано безліч успішних операцій зі знищення техніки та особового складу ворога, а також звільнення окупованих українських земель", - підкреслюють у розвідці.

Свій останній бій 27-річний воїн прийняв у вересні 2022 року під час виконання бойового завдання у Лиманському районі на Донеччині. Захисник потрапив під ворожий танковий обстріл.

У Дениса залишилась дружина Вікторія і двоє малолітніх дітей ― донька та син.

Раніше Главред розповідав, що у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення. Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Також повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 21-річний захисник Євген Мітін із Херсонської області. Він був єдиним сином своїх батьків.

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