Скидають тіла у братські могили: окупанти на Херсонщині виявили понад 60 жертв від повені

На захопленій російськими окупантами території Херсонської області, яка була затоплена після підриву Каховської ГЕС, за два дні виявили вже понад 60 тіл загиблих від повені.
Як повідомили на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, через спалах вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів окупованої Херсонщини, які постраждали через підрив ГЕС.
Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів і збору загиблих внаслідок повені.
"В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл. Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК і встановлення будь-яких позначок на місці поховання", - йдеться в повідомленні.
Підрив Каховської ГЕС
6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.
У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.
В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).
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