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Скидають тіла у братські могили: окупанти на Херсонщині виявили понад 60 жертв від повені

Юлія Куришко
28 червня 2023, 22:27 оновлено 28 червня, 22:35
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Щоб приховати кількість жертв, окупанти прийняли рішення про поховання загиблих у братських могилах.
Скидають тіла у братські могили: окупанти на Херсонщині виявили понад 60 жертв від повені
Після повені на Херсонщині багато жертв / колаж: Главред, фото: УНІАН,

На захопленій російськими окупантами території Херсонської області, яка була затоплена після підриву Каховської ГЕС, за два дні виявили вже понад 60 тіл загиблих від повені.

Як повідомили на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, через спалах вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів окупованої Херсонщини, які постраждали через підрив ГЕС.

Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів і збору загиблих внаслідок повені.

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"В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл. Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК і встановлення будь-яких позначок на місці поховання", - йдеться в повідомленні.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

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