РФ вночі вдарила по Україні: є влучання, пошкоджена лікарня і критична інфраструктура

Окупанти вдарили по території нашої держави дронами-камікадзе і керованими авіабомбами.

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РФ вночі вдарила по Україні дронами і авіабомбами/ колаж: Главред, фото: скріншот

Російські окупанти у ніч на понеділок, 2 жовтня, атакували Україну безпілотниками "Шахед" і керованими авіабомбами. Чотири ворожі дрони були збиті, але є і влучання.

Про це розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що ворог знову спрямував удари на цивільну інфраструктуру і житлові райони.

"Ніч була знову неспокійною. Ворог застосовував і дронові атаки, і використовував тактичну авіацію. Вночі ворог застосував 18 КАБів (керованих авіаційних бомб – ред.). Це знову спрямування на цивільну інфраструктуру, на житлові райони. Пошкоджено і лікарню, і об’єкти кричної інфраструктури", − повідомила Гуменюк. відео дня

За її словами, атака дронами не була масованою. Такими діями окупанти, ймовірно, намагалися розвідати, де стоїть українська ППО.

Загарбники вночі випускали безпілотники з південно-східного напрямку, з Азовського узбережжя і спрямовували їх не зовсім звичним маршрутом.

"В основному через Херсонщину, але очевидне було спрямування на Криворіжжя. Там 3 дрони знищені, і один знищений на Херсонщині, але є і влучання в одне з промислових підприємств. Вдарили дрони і на Херсонщині. Знов пошкоджено суто цивільну інфраструктуру − заводи сільськогосподарського підприємства", − зазначила Гуменюк.

Наслідки нічного удару по Херсонщині

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що окупанти у ніч на 2 жовтня обстріляли середмістя Херсона.

"Сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація про руйнування встановлюється", − розповів голова ОВА у Telegram.

Атака по Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі над областю були збиті три ворожі дрони.

"Вночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами. Підрозділи ПвК "Схід" збили над областю 3 ворожі безпілотники", − розповів він у Telegram.

Окупанти запустили 7 дронів, було знищено 4

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти у ніч на 2 жовтня запустили по Україні сім безпілотників.

"У ніч на 2 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф). Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА . Силами та засобами Повітряних сил знищено 4 "Shahed-131/136", − йдеться у повідомленні.

Окупанти намагаються знайти розміщення нашої ППО

Спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону зазначив, що окупанти останнім часом більш масовано атакують Україну дронами-камікадзе, але багато таких атак спрямовані на те, щоб вивідати, де стоять системи протиповітряної оборони.

"Що стосується тривог, які постійно оголошуються. Вони і вчора у нас лунали. Як правило, ворог почав використовувати технічні підрозділи РЕБу (радіоелектронної боротьби − ред.) саме для того, щоб визначати фальшові цілі… Для ворога надзвичайно важливо знайти шпаринки у нашій системі протиповітряної оборони, як відреагують, чим, якими засобами і силами", − розповів він вранці 2 жовтня.

Він додав, що ворог зараз запускає "Шахеди" найінтенсивніше, і ці дрони зараз стали більш удосконаленими.

"І саме для того, щоб заплутати сили ППО, заплутати Сили оборони якраз окупантами ці фальш-цілі і використовуються. Це найголовніша мета, найголовніше завдання ворога. Звичайно, мета Сил оборони – відреагувати на це відповідним чином, щоб не виказати себе. Ну і, звичайно, ворог намагається працювати на виснаження Сил оборони, щоб була певна втома. Втоми не буде, тому що бойова готовність є постійною", − наголосив Братчук.

Атаки окупантів дронами по Україні

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну дронами у ніч на 1 жовтня. Російські окупанти масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Начальник Черкаської ОВА ігор Табурець повідомив, що в області є влучання по промисловій інфраструктурі.

Також нагадаємо, що українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ. Наталія Гуменюк розповіла про тактику дронових ударів РФ по території України.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що "Шахед" може тікати від РЕБ. Ворог удосконалює дрони Shahed, використовуючи композитні матеріали, пояснив Ігнат.

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