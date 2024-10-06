РФ атакує з новими резервами: у Генштабі назвали 'найгарячіші' напрямки

На фронті зафіксовано 169 бойових зіткнень, противник активно застосовує авіацію.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

За минулу добу зафіксовано 169 бойових зіткнень, зокрема на Куп'янському та Лиманському напрямках противник активно застосовував авіацію.

Як ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України, на Харківському напрямку ворог намагався шість разів штурмувати неподалік Липців, Вовчанська та Стариці.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки. На цьому напрямку агресор активно застосовував авіацію.

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На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакував 10 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Новосадового.

На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів у районах Ступочок, Часового Яру, Калинівки та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора в бік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Селидове та Крутий Яр.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак. Активно окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинівка та Цукурине. Окрім того, ворог атакував у бік Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири безуспішні штурми наших позицій у районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували в бік Новоданилівки.

Генеральний штаб Збройних сил України Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися в Харківській області. Гвардійці захопили 7 позицій противника, знищили позицію ПТРК і гаубицю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вразили 3 командні пункти армії РФ. Захисники України завдали ударів по ворожих об'єктах ракетами Storm Shadow і снарядами GMLRS.

Як повідомлялося раніше, біля Донецька ЗСУ ліквідували північнокорейських офіцерів. Крім північнокорейських військових, унаслідок удару українських сил загинули понад десяток окупантів.

/ Главред

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