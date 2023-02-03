"Путін готовий до сотень тисяч жертв": РФ вже втратила 200 тис. окупантів вбитими і пораненими – NYT

Росія за 11 місяців війни проти України втратила у 8 разів більше своїх військових, ніж США за два десятиліття війни в Афганістані. Але Путіна це не спинить.

РФ вже втратила 200 тис. окупантів вбитими і пораненими/ Facebook, сайт Кремля

Країна-агресорка Росія від початку повномасштабного вторгнення уже втратила в Україні близько 200 тисяч своїх військових вбитими і пораненими.

Про це йдеться в авторській статті американського видання The New York Times. Зазначається, що про такі дані говорять американські та інші західні офіційні особи.

Такі втрати країни-окупанта лише за 11 місяців вже у вісім разів перевищують втрати США, яких вона зазнала за два десятиліття війни в Афганістані.

Найбільших втрат РФ зазнала у боях за Бахмут і Соледар.

Проте велика кількість втрат серед військових навряд чи стримає російського диктатора Володимира Путіна від подальших воєнних дій, пише видання. Такі жертви не стануть стримуючим фактором для військових цілей глави Кремля.

"Війна ведеться на кшталт боротьби, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад 8 млн радянських солдатів. Путін готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша кількість жертв може підірвати його політичну підтримку", – зазначається у публікації.

Втрати російських окупантів в Україні

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 лютого російські окупанти уже втратили в Україні загиблими близько 129 870 військових.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Путін переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів того, що окупанти відновили достатню бойову міць, щоби виконати наказ президента РФ – завдати поразки ЗСУ на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня. Російський наступ до квітня 2023 року, найімовірніше, передчасно завершиться під час квітневого сезону весняних дощів.

Нагадаємо, російський політолог Дмитро Орєшкін висловив думку, що після остаточної поразки Росії у війні російський диктатор Володимир Путін втратить не лише владу, а й життя. Тому він так відчайдушно кидає на смерть своїх військових, щоб здобути хоч якісь перемоги.

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