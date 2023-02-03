glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Путін готовий до сотень тисяч жертв": РФ вже втратила 200 тис. окупантів вбитими і пораненими – NYT

3 лютого 2023, 08:44
Росія за 11 місяців війни проти України втратила у 8 разів більше своїх військових, ніж США за два десятиліття війни в Афганістані. Але Путіна це не спинить.
Российские военные, Владимир Путин
РФ вже втратила 200 тис. окупантів вбитими і пораненими/ Facebook, сайт Кремля

Країна-агресорка Росія від початку повномасштабного вторгнення уже втратила в Україні близько 200 тисяч своїх військових вбитими і пораненими.

Про це йдеться в авторській статті американського видання The New York Times. Зазначається, що про такі дані говорять американські та інші західні офіційні особи.

Такі втрати країни-окупанта лише за 11 місяців вже у вісім разів перевищують втрати США, яких вона зазнала за два десятиліття війни в Афганістані.

Найбільших втрат РФ зазнала у боях за Бахмут і Соледар.

Проте велика кількість втрат серед військових навряд чи стримає російського диктатора Володимира Путіна від подальших воєнних дій, пише видання. Такі жертви не стануть стримуючим фактором для військових цілей глави Кремля.

"Війна ведеться на кшталт боротьби, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад 8 млн радянських солдатів. Путін готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша кількість жертв може підірвати його політичну підтримку", – зазначається у публікації.

Втрати російських окупантів в Україні

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 лютого російські окупанти уже втратили в Україні загиблими близько 129 870 військових.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Путін переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів того, що окупанти відновили достатню бойову міць, щоби виконати наказ президента РФ – завдати поразки ЗСУ на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня. Російський наступ до квітня 2023 року, найімовірніше, передчасно завершиться під час квітневого сезону весняних дощів.

Нагадаємо, російський політолог Дмитро Орєшкін висловив думку, що після остаточної поразки Росії у війні російський диктатор Володимир Путін втратить не лише владу, а й життя. Тому він так відчайдушно кидає на смерть своїх військових, щоб здобути хоч якісь перемоги.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:52

Україна може отримати десятки танків Leopard 1: Німеччина планує передати їх зі складів виробника

10:29

Путін притягнув з собою "ядерну валізку" на святкування річниці Сталінградської битви – MirrorВідео

10:24

Газманов відповів на "Героям слава!" від МеладзеВідео

10:13

У вишиванці та українських "коралях": Loboda випустила нову україномовну пісню для наших захисниківВідео

09:29

Новий наступ стане кошмаром Путіна: коли Росія знову спробує "взяти Київ за три дні"Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:28

ЗСУ ліквідували "вагнерівця", який живцем спалив матір і сестру

09:28

В Енергодарі підірвали авто колаборанта – правоохоронця, який зрадив УкраїнуВідео

09:20

Український телеведучий і його дружина почали процес усиновленняВідео

09:10

Вічна класика і нові тренди: імена для дівчаток

Реклама
09:04

Шольц назвав війну Росії проти України "давно задуманим" планом для розширення території РФВідео

09:02

Вперше за всю історію незалежності: ціна на цибулю в Україні досягла рекордної позначкиВідео

08:44

"Путін готовий до сотень тисяч жертв": РФ вже втратила 200 тис. окупантів вбитими і пораненими – NYTВідео

08:30

Як усунути скрип дерев'яної підлоги: ідеальне розв'язання гучної проблемиВідео

08:21

Мир в обмін на здачу РФ 20% територій України: ЗМІ розкрили деталі таємного візиту глави ЦРУ до КиєваВідео

08:10

Лівобережна Херсонщина - під вогневим контролем ЗСУ: які є варіанти деокупації регіонуПогляд

08:01

"Це кінець війні": Жданов назвав головний напрямок для контрнаступу ЗСУВідео

08:00

4 причини, чому кішки обожнюють сидіти на підвіконніВідео

07:34

Путін ставиться до нього, як до сина, хоч він і витратний матеріал - Орєшкін про майбутнє КадироваВідео

07:22

Росія не зможе захопити Донбас до березня, Путін знову переоцінив сили - ISW

07:01

Місячний календар на лютий 2023: в які дні варто бути особливо обережним

Реклама
06:44

Сьогодні США оголосять про постачання Україні далекобійних ракет - ЗМІ

06:12

До повного розгрому і поразки - не буде ні покаяння, ні порятункуПогляд

05:00

Навіщо до чаю додають пшоно: відповідь вас здивує

04:30

Стильна богиня чи простачка без смаку: як носити леопардовий принт, щоб бути модноюВідео

03:46

"Це удар нижче пояса": зіркова українська стрибунка похвалилася соковитим декольте в тісній сукні

03:30

Холостяк розповів, чи був у нього секс з переможницеюВідео

03:20

Навіщо в паштет додають коньяк: рецепт вишуканої закуски, яка підкорила світВідео

03:15

Біди не уникнути: які неприємності може спричинити миття вікон після заходу сонцяВідео

02:42

"До чого доводить зелений змій": у Волочкової стався "приступ"Відео

02:10

"Фірмова фішка Путіна перестала працювати": політолог оцінив терміни закінчення війни

01:35

Щоб не "з’їли" улюблений одяг: 3 ефективні способи, як позбутися від молі у шафі

00:51

Навіщо 3 лютого вранці потрібно струсити гілки дерев: прикмети і що не можна робитиВідео

00:25

"Чуйка" їх ніколи не підводить: знаки зодіаку, у яких дуже добре розвинена інтуїціяВідео

00:05

Новий лідер Чехії закликав дати всю зброю Україні, проте є одне обмеженняВідео

02 лютого, четвер
23:52

Топ-3 пар знаків зодіаку, які створені один для одного: їхні стосунки ідеальні

23:23

"Була особливо значуща розмова": Зеленський провів термінову Ставку у вузькому колі - подробиціВідео

23:19

Даніель Салем відверто розповів про полон: "Застрелюся або підірвуся і заберу з собою ворогів"

23:18

"Чого ж не 24 лютого?": Лорак пообіцяла новий альбом, майже в день, коли Путін напав на УкраїнуВідео

23:03

Маразм міцнішає: відомого російського коміка замальовують у шоу через підтримку УкраїниВідео

22:56

Продовжуємо життя смартфону: важливі правила зберігання гаджета, про які ви не знали

Реклама
22:49

"Розцінки" складають сотні тисяч рублів: росіяни продають українських дітей у порнобізнес - омбудсменВідео

22:46

"Навіть якби я гола йшла по Хрещатику": Єфросиніна різко висловилася про київських ґвалтівниківВідео

22:41

Кіркоров може втратити мільйон: у Росії назріває скандалВідео

22:35

Вперше в Україні: курс євро різко злетівВідео

22:27

Переговори розпочнуться цього року і Україна стане членом ЄС - Урсула фон дер ЛяєнВідео

21:53

Чому 4 лютого не можна ризикувати грошима: прикмети та заборониВідео

21:48

Потрапив під мінометний обстріл: у тяжких боях на Донбасі загинув відомий український бодібілдерВідео

21:40

Друг Пугачової наїхав на Галкіна через гонорари: "Перебрав еліксиру вседозволеності"

20:54

Є 5 сценаріїв: експерт розповів, які регіони атакуватиме РФВідео

20:53

"ТСН. Тиждень з Аллою Мазур" повертається: прем’єра відбудеться під час телемарафону

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти