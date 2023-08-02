Окупанти не очікували HIMARS: з'явилися подробиці ударів по Джарилгачу

Окупанти проводили на острові бойову підготовку свого особового складу.

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Окупантам було "спекотно" на острові Джарилгач / Колаж Главред. Фото: скріншоти відео

Російські війська на окупованому острові Джарилгач якраз проводили бойову підготовку, коли п'ять ракет HIMARS прилетіло по місцю їхнього скупчення.

Як розповів в ефірі FREEDOM військовий експерт Сергій Грабський, удари знищили значні сили противника на острові.

"Окупанти проходили там підготовку і навчання. Ми завдали 5 ударів ракетами по місцях скупчення окупантів. Вони не сильно очікували. Проводилося звичайне шикування особового складу. Вони були знищені", - сказав він.

За його словами, на острові росіяни фактично влаштували полігон і розмістили охоронні пости.

Грабський підкреслив, що Росія використовує заповідну зону для проведення своїх військових маневрів, що забороняється всіма міжнародними протоколами.

"Ми були змушені застосувати зброю на ураження", - відповів експерт.

Всього, за погрозом експерта, "бавовна" на півдні України, зокрема й в окупованому Криму, буде ставатися все частіше.

"Саме південний напрямок є для нас найпріоритетнішим. Тому що в разі прориву наших військ на узбережжя Азовського моря можна говорити про обвалення всього південного фронту противника і звільнення всього Кримського півострова в найближчій перспективі", - пояснив Грабський.

З цим і пов'язані вибухи на Чонгарському і Кримському мостах.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський-український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. У період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводом конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО виїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль НАТО"за особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Удари по окупантам на острові Джарилгач

Напередодні повідомлялося, що ЗСУ підірвали окупантів на острові Джарилгач. Підрозділи окупантів намагалися провести тренування на острові. Однак їхні заняття майстерно зупинили "подарунки" від ЗСУ у вигляді ракет.

Пізніше потужні удари по окупантах підтвердив і керівник ОП Андрій Єрмак.

У травні Генштаб ЗСУ повідомляв про розміщення близько трьох сотень окупантів і 15 човнів, вкрадених у місцевого населення, на острові Джарилгач.

Джарилгач є найбільшим за площею і другим за довжиною островом Чорного моря. У 1920-х роках острів входив до системи новостворених заповідників. Нині на території острова розташований Джарилгацький національний природний парк, створений в 2009 році.

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