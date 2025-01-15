"Окупантам і Київ потрібен": майор назвав чотири області, які хоче захопити РФ

Цілі, які Росія переслідує у війні проти України, не змінилися.

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РФ все ще хоче захопити 4 області України / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Ключові тези:

Армія РФ не зважає на власні втрати

Мета окупантів - вийти на адмінкордони 4 областей України

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів та намагаються просуватися якомога далі та швидше на фронті. Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун під час чату на сайті Главред спрогнозував, чи є загроза наступу росіян на Дніпропетровську область.

За його словами, армія РФ не зважає на власні втрати, тому вони можуть дістатися не лише до Дніпропетровщини, але й до Ужгорода за років так 50.

Він пояснив, що завдання окупантів – вийти на адміністративний кордон Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Вони (росіяни - ред.) не зупиняться, бо їм і Київ потрібен. А от Львів вони вже "подарували" полякам", - зазначив Ягун.

Ексспівробітник СБУ підкреслив, росіяни вже тривалий час тиснуть, постійно втрачають людей, але, незважаючи ні на що, не зупиняються.

"Навіть під час Другої світової війни Росія проводила певні розрахунки, й попри те, що тоді мінні поля розміновували солдатами, якщо армія виснажувалася під час наступу, наступ зупиняли, накопичували резерви, а вже потім знову наступали. А тут взагалі абсурдна ситуація", - пригадав Ягун.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

При цьому він додав, що, коли ворог буде виснажений, будь-яка контратака українських бійців по флангах завершиться сумно для загарбників.

"Якщо ми обійдемо їхнє угруповання і зайдемо в тил, всі намагання ворога захопити територію закінчаться тим самим, чим закінчилися в Херсоні та Харкові. Тоді вся російська наступальна операція, що триває вже більше року, просто скінчиться нічим", - наголосив Віктор Ягун.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред з посиланням на аналітиків DeepState писав, що російські окупаційні війська захопили село Янтарне Покровського району Донецької області. Крім того, у DeepState повідомили про просування ворога в Ясеневому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного.

Тим часом армія РФ прагне взяти в оточення Покровськ на Донеччині. Однак, наразі немає підстав говорити про напівоточення цього міста. За словами військового експерта Романа Світана, російські окупанти самі залізли у напівоточення. Тому що з півночі є наше Покровське угруповання, із заходу – угруповання з Удачного, а також ще з півдня угруповання українських захисників.

Крім того, у Торецьку Донецької області тривають бої, місто не перебуває під повним контролем окупантів. Речник ОСУВ "Хортиця" запевнив, що українські захисники роблять усе можливе, аби стримати просування. Також ЗСУ активно знищують окупантів.

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