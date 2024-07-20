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Настав історичний момент: Україна готується до другого Саміту миру - Лісний

Анна Косик
20 липня 2024, 05:04
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Для України шлях до другого Саміту миру буде досить непростим, однак усі налаштовані йти до кінця.
Украинский флаг, саммит мира
Підготовка до другого Саміту проходить у непростий час, але Україна не буде нехтувати якістю / Колаж: Главред, фото: flickr, Офіс Президента України

Україна не готова ризикувати якістю підготовки до другого Саміту миру задля пришвидшення цього процесу, навіть на тлі підштовхування до цього деяких країн. Про це розповів президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в етері телеканалу FREEDOM.

"Тобто ми не готові все просто організувати для того, щоб організувати, — це буде не саміт, це буде просто чергова зустріч, після якої ніяких рішень не буде. Ми думаємо про інші цілі", — наголосив він.

Лісний нагадує слова президента України Володимира Зеленського, який запевнив, що Україна буде йти до результату, не в залежності від того, скільки потрібно буде зустрічей для обговорення пунктів формули миру.

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Це, за його словами, свідчить про курс України на якість, а не час. Хоча зараз особливо непросто буде пройти цей шлях до саміту у зв'язку з періодом триваючої наростаючої турбулентності в усьому світі.

"Якщо ми навіть беремо американський кейс, він не перестає дивувати — у негативному плані, на жаль. Тому що замах — це завжди трагедія… Тому нам доведеться працювати в дуже непростій обстановці. Хоча насправді, коли вона була простою з моменту повномасштабного вторгнення", — додав Лісний.

Хто такий Олег Лісний?

Олег Лісний - український політолог, політичний коментатор, віце-президент аналітичного центру "Політика". До початку російської агресії цікавився виборчими процесами, психологією та правом.

Підготовка до другого Саміту миру - що відомо

Нагадаємо, план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді, заявив президент України Володимир Зеленський. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.

Раніше стало відомо, що заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що під час другого Саміту миру Україна вестиме роботу за основними пунктами Формули миру президента Володимира Зеленського.

Після проведення першого Саміту миру та оголошення Києвом переговорів щодо другого, країна-агресор Росія вперше прокоментувала, чи розглядає свою участь у цьому заході. Москва не планує брати участь у другому Саміті миру, бо Кремлю вже "все зрозуміло".

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