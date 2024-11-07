'Можуть сидіти тижнями без їжі': у ворога на Донеччині проблеми з постачанням

За словами речниці, декілька днів тому російські війська на поблизу Торецька втратили майже сотню бійців.

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ЗСУ стримують ворожий наступ / Колаж: Главред, фото 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Ключові тези:

ЗСУ контролюють ситуацію на всіх напрямках

Окупанти намагають атакувати Торецьк малими групами

На Торецькому напрямку ворог щоночі поповнює особовий склад і підвозить озброєння, а от з їжею в окупантів значні проблеми. Про це в ефірі "Суспільне новини" розповіла речниця ОТУ "Луганськ" майор Анастасія Бобовнікова.

За її словами, російські війська атакують малими штурмовими групами, бо у місті, це ефективно.

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"Ворожі війська постійно поповнюють особовий склад, щоночі вони заводять нове поповнення, й поповнює боєкомплекти та підвозить озброєння. Вони використовують БпЛА, щоб доставляти до своїх позицій їжу та воду, проте вони можуть сидіти тижнями без води та їжі", — розповіла Анастасія Бобовнікова.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Речниця додає, що українські війська контролюють ситуацію на всіх напрямках фронту. Водночас Торецький напрямок під "пильним оком" ворога.

Вона зазначила, що декілька днів тому російські війська на поблизу Торецька втратили майже сотню бійців.

Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

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Як раніше писав Главред, Сили оборони України відновили свої позиції в населеному пункті Дружба на Торецькому напрямку в Донецькій області. Водночас російська окупаційна армія має просування біля чотирьох населених пунктів.

Офіцер Сергій Цехоцький інформував, що завдяки своїй майстерності та хоробрості Сили оборони стримують ворога, який останнім часом активно штурмує позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, закидаючи туди піхоту і техніку.

При цьому лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти накопичують сили для нового наступу. За його словами, ворог стягує свої сили на Запорізькому напрямку. Свій наступ вони можуть розпочати в напрямку Гуляйполя.

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