Гурт KAZKA зухвало покликав Путіна у Гаагу

Відомий український гурт KAZKA побував у Нідерландах та звернувся до російського диктатора.

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Гурт KAZKA звернувся до Путіна / колаж Главред:фото: kazka.band, скріншот: news_kremlin

Одним з міст, де в гурту KAZKA був запланований концерт, стала Гаага. Артисти гурту вирішили завітати до Міжнародного суду ООН. Адже саме ця установа зараз розглядає позов України проти країни-агресорки Росії.

Музиканти на чолі з Олександрою Заріцькою зробили фото з українським прапором на фоні будівлі суду та із плакатом у руках, яке опублікували на сторінці в Instagram.

Музиканти закликали російського диктатора скоріше завітати до Гааги.

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KAZKA у Гаазі звернулась до Путіна / фото: kazka.band

"Кому зайняти місце в першому ряду?", - підписали музиканти у дописі в соцмережі.

У коментарях виник справжній ажіотаж. Відомі зірки та пересічні підписники коментували та реагували на світлину.

Реакція соцмереж на звернення до Путіна / скріншот: Instagram

У соцережі активно реагують на допис KAZKA / скріншот: Instagram

Євробачення 2023

Нагадаємо, що Джамала зі сцени Євробачення прокричала "Слава Україні". Джамала завжди відрізняється сильною проукраїнською позицією, яку вона не втомлюється демонструвати.

Вєрка Сердючка влаштувала пожежу і загубила туфлі на сцені. Шанувальники Євробачення обожнюють Сердючку і вогненно зустріли улюбленицю.

Принцеса Кейт Міддлтон зіграла на роялі у фіналі Євробачення. Принцеса акомпанувала українському гурту "Kalush Orchestra". Шанувальники Євробачення були здивовані появою принцеси Уельської.

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