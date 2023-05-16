Гурт KAZKA зухвало покликав Путіна у Гаагу

Одним з міст, де в гурту KAZKA був запланований концерт, стала Гаага. Артисти гурту вирішили завітати до Міжнародного суду ООН. Адже саме ця установа зараз розглядає позов України проти країни-агресорки Росії.
Музиканти на чолі з Олександрою Заріцькою зробили фото з українським прапором на фоні будівлі суду та із плакатом у руках, яке опублікували на сторінці в Instagram.
Музиканти закликали російського диктатора скоріше завітати до Гааги.
"Кому зайняти місце в першому ряду?", - підписали музиканти у дописі в соцмережі.
У коментарях виник справжній ажіотаж. Відомі зірки та пересічні підписники коментували та реагували на світлину.
Євробачення 2023
Нагадаємо, що Джамала зі сцени Євробачення прокричала "Слава Україні". Джамала завжди відрізняється сильною проукраїнською позицією, яку вона не втомлюється демонструвати.
Вєрка Сердючка влаштувала пожежу і загубила туфлі на сцені. Шанувальники Євробачення обожнюють Сердючку і вогненно зустріли улюбленицю.
Принцеса Кейт Міддлтон зіграла на роялі у фіналі Євробачення. Принцеса акомпанувала українському гурту "Kalush Orchestra". Шанувальники Євробачення були здивовані появою принцеси Уельської.
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