Американський мільярдер попрацював комбайнером на Рівненщині

Говард Баффет на комбайні на Рівненщині/ Facebook Дмитро Соломчук

Україну відвідав відомий американський бізнесмен Говард Баффетт, який є сином філантропа і мультимільярдера Уоррена Баффетта.

Його візит не афішували наперед для безпеки. Він відвідав Рівненську область, де зустрівся з місцевими фермерами і спробував себе у ролі комбайнера, сівши за кермо техніки у полі. Про це повідомив нардеп Дмитро Соломчук у Facebook.

"Разом з фермерами попрацювали на комбайнах, зібравши пшеницю та завершивши ранні жнива обрядом обжинок. Зв’язали останній сніп, який вже вирушив до США", – написав Соломчук.

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Баффет передав українським аграріям техніку – вона базуватиметься на Рівненщині. Загалом аграрії отримали 50 комбайнів, 49 тракторів і різне сільськогосподарське приладдя.

Крім цього, мільярдер передав українцям 90 млн доларів для майбутньої посівної.

Говард Баффетт відвідував Україну з візитом також у червні цього року. Тоді Баффет-молодший прибув до нашої країни на запрошення Володимира Зеленського і дістався на звичайному поїзді Укрзалізниці.

Нагадаємо, статок глави сімейства 91-річного Уоррена Баффета становить 113 мільярдів доларів. Він входить в топ-5 найбагатших людей планети. 67-річний Баффет молодший займається благодійністю у сфері сільського господарства багато років і реалізував чимало проєктів.

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