Вдарять морози до -15: синоптик назвала дату різкого похолодання

2 січня ще буде відносно тепло, вдень - невеликі "плюси". Але далі погода в Україні зміниться на зимову.

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В Україну суне похолодання / Фото: pixabay

Перший тиждень нового року принесе в Україну похолодання. Морози обійдуть стороною південні та західні регіони - там впродовж тижня буде тепло, навіть з "плюсами". Якою буде погода, розповіла синоптик Наталія Діденко.

Погода на сьогодні

Згідно з прогнозом, 2 січня ще буде відносно тепло, вдень - невеликі "плюси". На півночі, заході та сході України очікується дощ та мокрий сніг. У південних і центральних областях - без істотних опадів, написала Діденко у Telegram.

Коли в Україну прийде похолодання

Синоптик попередила, що з 3 по 6 січня північні області України, східні та частина центру (Полтавщина, Дніпро з районами) опиняться під впливом арктичної повітряної маси.

відео дня

"Похолодання в Україні буде обумовлено заходом холодного повітря з Арктики. Воно зайде до нас, проходитиме значну відстань і різні території", - повідомила Діденко.

В Україну йде холодне повітря з Арктики / t.me/PohodaNatalka

Температура повітря вночі знизиться до -10...-15 градусів, при проясненнях - ще на 2-3 градуси нижче.

У південних і західних регіонах упродовж тижня буде тепло, термометри покажуть "плюси".

Погода в Києві

У столиці України 2 січня вночі ще буде тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +2 градусів.

"А вдень, більше до вечора, температура повітря почне знижуватися до -1...-3 градусів. Тому дощ переходитиме у сніг. До зміни погоди приєднається вітер північно-західного напрямку", - повідомила Діденко.

Упродовж тижня в Києві спостерігатиметься типова зимова погода - мороз і періодичний сніг. На дорогах відновиться ожеледиця.

Морози ослабнуть, за попередніми прогнозами, 7 січня.

Як повідомляв Главред, синоптики прогнозували, що погода в Україні в січні буде досить теплою та майже без снігу. У північних областях та частині східних під кінець місяця очікуються сильні хуртовини та помірні морози.

Кліматолог Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні впродовж 2024 року.

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