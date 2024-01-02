Вдарять морози до -15: синоптик назвала дату різкого похолодання

Перший тиждень нового року принесе в Україну похолодання. Морози обійдуть стороною південні та західні регіони - там впродовж тижня буде тепло, навіть з "плюсами". Якою буде погода, розповіла синоптик Наталія Діденко.
Погода на сьогодні
Згідно з прогнозом, 2 січня ще буде відносно тепло, вдень - невеликі "плюси". На півночі, заході та сході України очікується дощ та мокрий сніг. У південних і центральних областях - без істотних опадів, написала Діденко у Telegram.
Коли в Україну прийде похолодання
Синоптик попередила, що з 3 по 6 січня північні області України, східні та частина центру (Полтавщина, Дніпро з районами) опиняться під впливом арктичної повітряної маси.
"Похолодання в Україні буде обумовлено заходом холодного повітря з Арктики. Воно зайде до нас, проходитиме значну відстань і різні території", - повідомила Діденко.
Температура повітря вночі знизиться до -10...-15 градусів, при проясненнях - ще на 2-3 градуси нижче.
У південних і західних регіонах упродовж тижня буде тепло, термометри покажуть "плюси".
Погода в Києві
У столиці України 2 січня вночі ще буде тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +2 градусів.
"А вдень, більше до вечора, температура повітря почне знижуватися до -1...-3 градусів. Тому дощ переходитиме у сніг. До зміни погоди приєднається вітер північно-західного напрямку", - повідомила Діденко.
Упродовж тижня в Києві спостерігатиметься типова зимова погода - мороз і періодичний сніг. На дорогах відновиться ожеледиця.
Морози ослабнуть, за попередніми прогнозами, 7 січня.
Як повідомляв Главред, синоптики прогнозували, що погода в Україні в січні буде досить теплою та майже без снігу. У північних областях та частині східних під кінець місяця очікуються сильні хуртовини та помірні морози.
Кліматолог Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні впродовж 2024 року.
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