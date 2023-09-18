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Заливатимуть дощі з грозами, впаде температура: де в найближчі дні погіршиться погода

Альона Вороніна
18 вересня 2023, 16:45 оновлено 18 вересня, 17:03
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Низку областей накриють суттєві опади, і це стане причиною зниження температури повітря.

Погода, дождь, гроза, природа
Погода в Україні – низку областей заливатимуть дощі з грозами і впаде температура/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі дні буде переважно теплою і сухою, але не всюди. У вівторок, 19 вересня, у західних областях будуть лити дощі, а подекуди навіть з грозами та поривчастим вітром.

В усіх інших областях опадів не очікується. Таким прогнозом погоди поділилася у Facebook синоптик Наталія Діденко.

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"Подивимося на погоду вівторка (19 вересня – ред.) та загалом поточного тижня. Літо в Україні триває. Щоправда, бабине, але ми – не проти. Кому треба трохи дощів – завтра, 19-го вересня, опади ймовірні у західних областях України. Дощі можуть поєднуватися із грозами та поривчастим вітром. Проте більша частина території України все ж належатиме антициклону – опадів не буде", – розповіла синоптик.

Діденко додала, що температура повітря не зазнає особливих змін, вона триматиметься на рівні від +23 до +26 градусів. Але у західній частині нашої держави дощ знизить температуру повітря до +19…+23 градусів.

Синоптик зазначила, що, за попередніми даними, до кінця тижня суттєвих змін у погоді не передбачається.

Погода в Украине 19 сентября
Погода в Україні 19 вересня/ Укргідрометцентр

Погода у Києві

У столиці України 19 вересня буде сухо й тепло, температура повітря триматиметься на рівні від +23 до +25 градусів.

"У середу може трохи щось капнути і дещо знизиться температура повітря, проте загальна синоптична картина залишається поки красивою і комфортною, сухо та тепло", – зазначила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода у Києві на два тижні/ meteoprog

Магнітні бурі в Україні

У той же час Діденко попередила, що у вівторок, 19 вересня, у нашій державі можлива активізація магнітних бур.

"Про магнітні бурі. Часто ці прогнози різняться, проте попередити хочу: за деякими джерелами завтра очікується суттєва активізація магнітного поля Землі, тобто магнітні бурі. Якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу. А так – сонце, тепло, дощі лише в західних областях, та й то не надовго", – написала синоптик.

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Дощів з грозами варто очікувати лише у низці регіонів, на більшій частині території буде сухо і сонячно. Подекуди температура повітря буде навіть спекотною – вона підніметься до +31 градуса.

Також раніше повідомлялося, що в Україну увірвалася майже 8-бальна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягає майже 8-бального рівня. За даними фахівців, буря опуститься до 6 балів і на такому рівні буря протримається до 18 вересня включно.

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