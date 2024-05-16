Дружина Віктора Павліка у сльозах зізналася в складних для сім'ї часах

Катерина Репяхова, українська бізнесвумен, блогерка, концертна директорка і дружина Віктора Павліка, вийшла на зв'язок із підписниками з червоними очима, повними сліз. Вона анонсувала погані новини, пов'язані з її родиною.
В Instagram Репяхова розповіла, що в її родині настали важкі часи. Вона намагається бути сильною, але це, як і пошук світлих моментів у житті, дається їй важко.
"Не можу вам передати, які складні часи проживає наша сім'я. Але і залишається щось позитивне в цьому житті. Знаю, що маю бути сильною..." - ледве стримала сльози Катерина.
Дружина Віктора Павліка не уточнила, що саме сталося в їхній родині. Але пообіцяла незабаром поділитися важливою новиною.
Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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Також український співак і шоумен Олександр Положинський розповів про роман з відомою співачкою Bazhana, який їм стали приписувати після спільної роботи над новим треком.
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