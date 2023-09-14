'Вимагаю пісню з Потапом про Смішариків': Бабкін випустив пісню 'Зрада' і отримав від фанатів

Сергій Бабкін випустив пісню, де розкритикував українців за надмірну, на їхню думку, тягу до суперечок і "зрад".

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Бабкін потрапив у новий скандал / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарний український музикант Сергій Бабкін випустив пісню, де розкритикував українців - за надмірну, на його думку, тягу до звинуваченням один одного в "зраді".

У треку "Зрада" співак висміює людей, які ображають один одного за "випадкові" російські слова, перегляд контенту країни-терористки, відсутність постів про війну, покупку дорогих брендів під час повномасштабного вторгнення і так далі.

Цікаво, що сам Бабкін давно виїхав за кордон, регулярно виступає там з концертами і в Україну повертатися не поспішає. Дуже небагатьом фанатам музиканта трек "Зрада" сподобався, але ось набагато більше людей розгледіли в ньому безглузду спробу Бабкіна виправдатися за власні скандали.

"Колись реклама мікрокредитів з вами в головній ролі здавалася остаточним дном. Ось це був час", "Вишиванку в будинку можна і не мати, а ось розум в голові треба. Це стосується автора пісні", "Вимагаю пісню з Потапом про Смішариків", "Мистецтво обмежують з усіх боків. Сподіваюся, що ви коли-небудь зможете виконати цю пісню в кокошніку, костюмі Смішарика і великоросською говіркою", – дорікнули зірку українці.

Нагадаємо, раніше скандал спалахнув через те, що Сергій Бабкін (і група 5'nizza, солістом якої він є вже більше 20 років) співпрацюють з російським промоутером для організації турне за кордоном.

Концерти Бабкіна і 5'nizza користуються послугами промоутера Somewhere Show. У тому числі і мови використання сайту – російська та англійська.

Дуже скоро на звинувачення у співпраці з росіянами прореагувала дружина Бабкіна і, за сумісництвом, концертний директор і його, і 5'nizza ‒ Сніжана Бабкіна.

Вона підтвердила, що організовує концерти колишній громадянин країни-агресора РФ, проте той нібито давно і виразно заявив про свою антивоєнну позицію.

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