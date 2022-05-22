Світлана Тарабарова показала розстріляне рашистами дитинство своїх дітей

Тарабарова показала зруйнований рашистами дитячий майданчик в її ЖК / instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова повернулася додому, і, як мама двох дітей, відвідала місцевий дитячий майданчик на території житлового комплексу. Там її чекала жахлива картина.

Артистка показала відео, на якому відображені чергові "досягнення русского мира": гірки, гойдалки і шведські стінки, безпечне покриття на землі - все це було розкурочено і всіяно отворами від снарядів і осколків.

Незважаючи на це, діти, які грали на майданчику, змогли розгледіти і в цьому позитивний момент - вони знайшли іграшковий будиночок, який вистояв під натиском окупантів.

"Денацифікація дитячого майданчика пройшла успішно. Сподіваюсь черговий "герой рф" отримає за це черговий орден. Слова дівчинки Віри: "О, будиночок залишився цілий" - дякую, діти. Позитивне мислення - це реально порятунок для всіх нас зараз! Відбудуємо. Не пробачимо", - прокоментувала побачене Тарабарова.

читайте такожСлужбовець ЗСУ став Заслуженим артистом України

Раньше Потап пригрозив розправою путіністу Миколі Баскову, який має звання Народного артиста в Україні.

Інші новини: