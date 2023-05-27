Подарунок за 70 тисяч доларів: Волошин вразив Трінчер розкішним сюрпризом

Блогер Олександр Волошин підготував дружині несподіваний подарунок.

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Волошин влаштував сюрприз для Трінчер / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Уже неодноразово український блогер Олександр Волошин робить своїм рідним та близьким дорогі подарунки.

Цього разу блогер придбав подарунок для своєї дружини, співачки Анни Трінчер. Блогер подарував коханій автомобіль Porsche Macan, вартість якого складає 2 592 410 грн (70 тис доларів), про це він висвітлив відео в Instagram.

Волошин зробив сюрприз. Трінчер він сказав, що вона буде зніматись у рекламі суші. Незадовго до цього Олександр підговорив своїх рідних, аби вони також взяли участь у врученні подарунку. Дружину Волошин привів на стоянку з зав'язаними очима. Коли ж Олександр розв'язав Анні очі, то вона побачила автомобіль.

відео дня

Волошин подарував автівку дружині / скріншот: instagram.com/voloshyn_xx

Волошин зазначив, що вже подарував автомобіль мамі, дядьку і своїм працівникам. Тепер подарував автівку й дружині.

Анні Трінчер подарували автомобіль / скріншот:instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, що чоловік Анни Трінчер розкрив подробиці шлюбного контракту зі співачкою. Олександр Волошин розповів, хто став ініціатором договору, та який пункт подружжя прописувати відмовилося. Молоді люди дуже успішні і знаходяться лише на початку їх спільного сімейного шляху.

Анна Трінчер показала моторошні шрами після збільшення грудей. З моменту операції співачки пройшло більше року, а рубці в делікатному місці все ще дуже помітні.Навколо пластики артистки ходило безліч суперечок, проте самій артистці результат дуже подобається.

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